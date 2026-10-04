Українка Кулинич фінішувала у топ-15 елітної групової гонки на ЧЄ-2026

Українська велогонщиця Ольга Кулинич посіла 15 місце в жіночій груповій гонці серед еліти (дорослі) на чемпіонаті Європи-2026 у Словенії. В її рамках спортсменки подолали 130 км горбистої дистанції з Любляни до Сенчура.

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Перемогу здобула нідерландка Демі Воллерінг, яка на 5 секунд випередила свою партнерку по команді Пук Пітерс і швейцарку Марлен Ройссер. Минулого тижня Воллерінг стала чемпіонкою світу в груповій гонці.

Кулинич програла Воллерінг 2 хвилини, посівши 15 місце. Ще три українки, Юлія Бірюкова, Валерія Кононенко та Марина Алтухова, посіли 35, 71 і 73 місця відповідно.

Підсумкові результати:

Раніше в чоловічій молодіжній груповій гонці чемпіонату Європи-2026 Георгій Чижиков посів 18 місце.