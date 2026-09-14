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Дель Торо виграв генеральну репетицію чемпіонату світу

Олег Дідух — 14 вересня 2026, 00:14
Дель Торо виграв генеральну репетицію чемпіонату світу
Ісаак Дель Торо
Getty Images

Мексиканський велогонщик команди UAE Emirates Ісаак Дель Торо став переможцем канадської одноденки Світового туру Гран-Прі Монреаля. В її рамках гонщики подолали 214 км горбистої дистанції з набором висоти в 4300 метрів. Її маршрут майже ідентичний груповій гонці чемпіонату світу, яка відбудеться 27 вересня.

Маршрут Гран-Прі Монреаля
Маршрут Гран-Прі Монреаля
ProCyclingStats

У парному фінішному спринті Дель Торо випередив француза Поля Сейксас з Decathlon CMA CGM. Топ-3 з відставанням у 27 секунд замкнув партнер Дель Торо по команді UAE Emirates, американець Брендон МакНалті.

Підсумкові результати:

У п'ятницю, 11 вересня, в Канаді відбулася інша одноденка Світового туру – Гран-Прі Квебека. Вона завершилася перемогою Ремко Евенепула, який на Гран-Прі Монреаля замкнув топ-5.

Ісаак Дель Торо Брендон Макналті Поль Сейксас

Ісаак Дель Торо

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