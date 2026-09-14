Дель Торо виграв генеральну репетицію чемпіонату світу

Мексиканський велогонщик команди UAE Emirates Ісаак Дель Торо став переможцем канадської одноденки Світового туру Гран-Прі Монреаля. В її рамках гонщики подолали 214 км горбистої дистанції з набором висоти в 4300 метрів. Її маршрут майже ідентичний груповій гонці чемпіонату світу, яка відбудеться 27 вересня.

Маршрут Гран-Прі Монреаля ProCyclingStats

У парному фінішному спринті Дель Торо випередив француза Поля Сейксас з Decathlon CMA CGM. Топ-3 з відставанням у 27 секунд замкнув партнер Дель Торо по команді UAE Emirates, американець Брендон МакНалті.

The Matador in Montréal 🐂🇲🇽



Isaac del Toro pulls out his now-trademark celebration after winning the Grand Prix Cycliste de Montréal 🤩 pic.twitter.com/aWV0K5DLqn — Cycling on TNT Sports (@cyclingontnt) September 13, 2026

Підсумкові результати:

У п'ятницю, 11 вересня, в Канаді відбулася інша одноденка Світового туру – Гран-Прі Квебека. Вона завершилася перемогою Ремко Евенепула, який на Гран-Прі Монреаля замкнув топ-5.