Масштабні зміни в Movistar, Фрум залишився без команди. Дайджест новин зі світу велоспорту

Середина листопада – це самий розпал міжсезоння у світовому шосейному велоспорті. Гонщики відпочивають після складного сезону та будують плани на наступний рік. Утім, це період, коли у світі велоспорту відбувається чимало цікавих речей, і про них сьогодні поговоримо. До вашої уваги дайджест найцікавіших новин зі світу велоспорту за останній місяць.

– Мауро Веньї пішов із посади директора велоспорту в RCS Sport і директора Джиро д'Італія. Цю посаду Веньї обіймав з 2014 року, коли замінив Мікеле Аквароне. Наостанок 66-річний функціонер спроєктував маршрут Джиро д'Італія-2026, презентація якого відбудеться 1 грудня.

– Тадей Погачар уже оголосив про те, що для нього великими цілями на наступний сезон будуть Тур Фландрії та Париж – Рубе.

– Ще у середині жовтня лідер Movistar Енрік Мас переніс операцію з видалення варикозного розширення вен на лівій нозі. Втім, підготовці іспанця до нового сезону не загрожує нічого – часу на відновлення достатньо.

Втім, статус Маса як капітана Movistar у наступному сезоні під великим сумнівом. І справа не лише у підписанні Кіана Уйтдебрукса – у команді назрівають значно масштабніші зміни. Незмінний менеджер команди з моменту заснування в 1980 році, 70-річний Еусебіо Унсуе, поступово відійде від справ.

Керівні обов'язки в команді візьмуть на себе його син Себастьян і колишній генменеджер Jayco AlUla Метью Вайт, який очолить змагальний департамент команди.

Річард Карапас Harry Talbot

Також Movistar під кінець трансферного вікна може здійснити трансферну бомбу, підписавши Річарда Карапаса. А точніше – повернувши зіркового еквадорця. Нагадаємо, олімпійський чемпіон Токіо вже виступав за Movistar в 2016 – 2019 роках, і в 2019 році саме в складі команди Унсуе виграв свій поки що єдиний Гран тур – Джиро д'Італія. Контракт Карапаса з EF Education закінчується наприкінці 2025 року, у Річарда досі немає угоди з жодною командою на 2026 рік.

Ну а поки що Movistar примудрився двічі за тиждень вляпатися у допінг-скандали. Спочатку бразилець Вінісіус Ранжел отримав 20-місячну дискваліфікацію за те, що тричі протягом 12 місяців не надав вірної інформації про місце свого розташування.

Усе складніше з Ойєром Ласкано. Він у 2025 році вже виступав за Red Bull Bora, проте загадковим чином перестав з'являтися на гонках після Париж – Рубе. Як виявилося, у його біопаспорті було виявлено аномальні показники, датовані 2022 – 2024 роками, коли іспанець ще ганявся за Movistar.

Згодом іспанська газета El Pais повідомила, що Ласкано, ймовірно, вживав ЕПО – до такого висновку нібито дійшли одразу три незалежні експерти. Відхилення від норми у біопаспорті в 2022 – 2024 роках фіксувалося 4 рази.

Ойєр Ласкано Instagram

Ласкано тимчасово відсторонили від змагань до завершення розслідування в його справі. Сам іспанець усі звинувачення на свою адресу відкидає та планує подавати апеляцію на своє відсторонення.

– Гонщики Arkéa-B&B-Hotels, яка припинила існування наприкінці поточного сезону, повним ходом займаються своїм працевлаштуванням у інших командах. Зокрема, Крістіан Родрігес підписав річний контракт із XDS Astana.

Під загрозою зникнення була ще одна французька команда, Total Energies, чий титульний спонсор з літа 2025 року вже інвестує в Ineos Grenadiers. Утім. Компанія заявила, що фінансуватиме проєкт Жана-Рене Бернадо до кінця 2026 року. У команди є цілий рік для пошуку нового спонсора.

– Наприкінці сезону визначився склад команд Світового туру на наступний трирічний цикл. У елітний дивізіон піднялися Lotto, Israel Premier Tech і UnoX, вилетіли з еліти Cofidis, Intermarche і Arkéa-B&B-Hotels. Утім, як було зазначено вище, Arkéa-B&B-Hotels припинила своє існування, а Intermarche злилася з Lotto, тому де-факто місце в Світовому турі втратив лише Cofidis.

Instagram

Утім, французький проєкт зберіг автоматичне запрошення на гонки Світового туру, разом зі швейцарськими Tudor Cycling і Q36.5.

В пул команд, які мають право розраховувати на вайлдкарди на Гран тури на наступний сезон, увійшли Total Energies, Caja Rural, Burgos, Unibet Tietema Rockets, Polti, Kern Pharma і Bardiani. Наступного року точно не побачимо ми на Гран турах такі команди як Euskaltel Euskadi і Solution Tech Vini Fantini Кирила Царенка. Втім, сам українець контракту на наступний сезон поки що немає.

– Гонщик Decathlon Ag2r Бенуа Конефруа підписав дворічний контракт із UAE Emirates. Його можна розцінювати як заміну Рафалу Майці, який завершив кар'єру. Також UAE Emirates продовжила контракти з Тімом Велленсом (на два роки), Юліусом Йохансеном і Вегардом Лангеном (двоє останніх – на один сезон).

– Проведення літньої Олімпіади-2028 у Лос-Анджелесі в липні замість серпня створило великі проблеми з плануванням велокалендаря на цей рік: Тур де Франс доведеться перенести або на червень, або на серпень. Більш імовірним є перший варіант. За право прийняти старт Туру-2028 борються Люксембург і Прага.

– Unibet Tietema Rockets підписала контракт на наступний сезон із Воутом Пулсом і Віктором Лафеєм. Останній, як повідомлялося у вересні, планував завершити кар'єру через перманентні проблеми зі здоров'ям, проте вирішив здійснити ще одну спробу повернутися на свій блискучий рівень зразка Тур де Франс-2024. Враховуючи, що раніше команда підписала і зіркового спринтера Ділана Груневегена, шанси на вайлдкард на Тур де Франс ростуть.

– Вуельта-2026 стартуватиме у Монако. Там же відбудеться і церемонія презентації маршруту гонки, вона запланована на 12 грудня.

🇲🇨Official Start #LaVuelta26 - Mónaco stage 1

What do you think about the stage 1? 🤔



🇲🇨#LaVuelta26 sale de Mónaco - Etapa 1

¿Qué os parece el recorrido? 🤔 pic.twitter.com/mWGQvW9aUJ — La Vuelta (@lavuelta) October 25, 2025

– Більшість зіркових гонщиків Intermarche Wanty покинуть проєкт після злиття з Lotto. Лауренс Рекс виступатиме за Soudal Quick Step, Юго Паж – за Cofidis, Луїс Барре – за Visma Lease a Bike, а Гербен Тейсен підсилить спринтерський поїзд Alpecin Deceuninck.

Біньям Гірмай перейде в Israel Premier Tech. На підписання найкращого спринтера Туру-2024 претендувала також XDS Astana, проте фінансові запити Гірмая (він вимагав зарплату в розмірі 2,7 мільйона євро на рік) відлякали проєкт Олександра Вінокурова.

– Німецька мережа супермаркетів Lidl стала не просто спонсором, а мажоритарним акціонером команди Lidl Trek. Американський виробник велосипедів залишиться одним із співвласників команди, проте втратив контрольний пакет акцій.

Амбіції у Lidl максимальні: побудувати команду №1 у світовому велоспорті – звісно ж, цей план включає збільшення бюджету. Також вони планують побудувати новий центр підготовки із залученням ІТ-компанії Schwarz Digits.

– Один із лідерів Red Bull Bora Флоріан Ліповітц заявив, що у наступному сезоні його головною метою знову буде Тур де Франс. Німець погоджується з тим, що Тадей Погачар недосяжний, а ось боротьбу з Йонасом Вінгегором за друге місце вважає цілком реальним завданням.

– Інша зірка Red Bull Bora, Прімож Рогліч, у 2026 році планує виступити на Тур де Франс і Вуельті.

– Про завершення кар'єри у віці 31 року оголосив відомий італійський спринтер польського походження Якуб Маречко.

– 30-річний італійський гонщик Джованні Карбоні тимчасово відсторонений від змагань через підозрілі показники його біопаспорту. В 2025 році він виступав за Unibet Tietema Rockets, проте аномальні показники біопаспорту були зафіксовані ще в 2024 році, коли італієць захищав кольори континентальної JCL Team UKYO.

– Зірковий ветеран Jayco AlUla Майкл Меттьюз продовжив контракт із австралійською командою ще на два роки. Також Jayco AlUla підписала дворічну угоду з німецьким спринтером Паскалем Аккерманном, який до цього виступав за Israel Premier Tech.

– Soudal Quick Step оголосила про підписання контракту на один сезон із 22-річним американцем Люком Ламперті з EF Education EasyPost. Натомість, команда Джонатана Вотерса підписала 21-річного канадця Майкла Леонарда з Ineos Grenadiers. Також Soudal Quick Step підсилилася чинним чемпіоном Мексики серед юніорів, Хосе Саїдом Сіснеросом.

– Israel Premier Tech все ж не вистояла під тиском пропалестинських активістів і своїх же спонсорів, і відмовилася від ізраїльської реєстраціє та слова "Israel" у назві. Втім, навіть це не допомогло зберегти свого ключового спонсора, Premier Tech.

Канадська компанія вирішила, що навіть після ребрендингу така команда – занадто токсичний проєкт для спонсорства, та припинила співпрацю. Втім, зі світу велоспорту Premier Tech іти не планує: канадці можуть стати додатковим спонсором Alpecin Deceuninck. Команда Ван дер Пула та Філіпсена припинила співпрацю з Deceuninck, тому новий спонсор їм буде дуже доречним.

Для керівництва колишнього Israel Premier Tech таке рішення стало дуже неприємною несподіванкою. Втім, в команді запевняють, що команда продовжить своє існування під назвою Cycling Academy та зі швейцарською ліцензією.

Sporza

А поки що команда попрощалася з рядом гонщиків, серед яких – і Кріс Фрум. Шанси британця знайти собі команду на наступний сезон стають дедалі нижчими.

– Олімпійський чемпіон Ріо-2016 у груповій гонці Грег Ван Авермат став чемпіоном Ironman у віковій групі AG40.

– На знамениту одноденку Гент – Вевельгем у 2026 році очікують кардинальні зміни. Місце старту перенесли з Іпра до Міделкерке, угода розрахована на 10 років. Також було ухвалене рішення про перейменування гонки на "На полях Фландрії".

– Багато новин останніми днями навколо Йонаса Вінгегора. У данця начеб то виникли розбіжності з керівництвом Vimsa Lease a Bike щодо планування гоночного календаря на 2026 рік. Сам Вінгегор хоче проїхати Джиро д'Італія, у той час як у команді наполягають на тому, щоби Йонас зосередився виключно на Тур де Франс.

Йонас Вінгегор CX Cycling

Ще раніше у ЗМІ почали ходити чутки про те, що у майбутньому Вінгегор може перейти в UnoX. Проте якщо раніше про це йшлося як про якусь віддалену перспективу, то нещодавно італійський журналіст Беппе Конті заявив, що норвезька команда хоче підписати Йонаса вже зараз, викупивши контракт у Visma Lease a Bike, і готова надати йому повну свободу вибору гоночного календаря.

– Q36.5 оголосила про підписання контракту із зірковим ірландським спринтером Семом Беннетом, останньою командою якого був Decathlon Ag2r.

– Red Bull Bora розпочала співпрацю зі знаменитим фахівцем Аланом Пайпером. 65-річний австралієць стане стратегічним консультантом команди. Попереднім місцем роботи Пайпера була UAE Emirates, яку він був змушений покинути в 2022 році через боротьбу із онкологічним захворюванням.

Водночас, Red Bull Bora покинув Бернхард Айзель, який протягом останніх 4 років був спортивним директором команди. Він продовжить кар'єру в Lidl Trek. Приєднався до Lidl Trek у якості спортивного директора – щоправда, жіночої команди – знаменитий ескпризер Тур де Франс Френк Шлек.

– В Руанді може з'явитися нова багатоденка. Ціль – запустити гонку в 2027 року, та через декілька сезонів отримати статус гонки Світового туру. Найімовірніше місце в календарі – січень.

UCI and Rwanda Cycling Federation are working to create a new race in Rwanda starting from 2027, to ensure the Worlds leave a lasting legacy.



The goal is to launch the race in 2027 and achieve WorldTour status in the following years.https://t.co/ysJssmCo4U — La Flamme Rouge (@laflammerouge16) November 12, 2025

– Президент UCI Давід Лаппартьєн заявив, що команди відхили пропозицію щодо введення стелі бюджетів. Пропонувалася схема, згідно з якою команди, які перевищують стелю, платитимуть штраф, який розподілятиметься між найбіднішим командами.

– Ремко Евенепул розглядає два варіанти календаря на 2026 рокі. Обидва передбачають участь у Тур де Франс. Проте один варіант передбачає також виступ на Джиро д'Італія, а інший – більш насичену програму весняних класик із участю в Мілан – Сан Ремо та Турі Фландрії. Остаточне рішення бельгієць ухвалить після 1 грудня, коли буде презентований маршрут Джиро.

Водночас, той же Беппе Конті стверджує, що сам Ремко не бажає їхати ні Джиро, ні Тур, а на участі у "Великій петлі" неполягає його нова команда, Red Bull Bora. Сам же бельгієць хотів би зробити ставку на весняні класики та Вуельту, а також планує здійснити спробу побити годинний рекорд Філіппо Ганни.

Ремко Евенепул x.com/UCI_cycling

– Було розкрито рецепт різкого прогресу Поля Маньє у 2025 році. Виявилося, що прорив у талановитого французького спринтера Soudal Quick Step трапився після зміни особистого тренера. Він розпочав співпрацю з екстренером збірної Бельгії Фредеріком Броше, який кардинально перекроїв його тренувальну програму.

Якщо раніше Маньє працював із акцентом на високоінтенсивні тренування, то Броше зробив ставку на підвищення витривалості. Поль, водночас, і не втратив у спринтерській вибуховості, і при цьому скинув декілька кілограм ваги, покращивши свою витривалість.

– Власник Ineos Grenadiers Джим Реткліфф відмовився збільшувати бюджет команди, який наразі становить 50 мільйонів євро на рік. Більше того: свої внески в команду він знизить до 35-40 мільйонів, решту 10-15 мільйонів вкладатиме новий спонсор, Total Energies.

– 22-річний гонщик Bahrain Victorious Фінлі Пікерінг із наступного сезону виступатиме за Jayco AlUla. Контракт із британським гірником розрахований на два роки.