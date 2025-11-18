Українська правда
Масштабні зміни в Movistar, Фрум залишився без команди. Дайджест новин зі світу велоспорту

Олег Дідух — 18 листопада 2025, 09:00
Getty Images
Середина листопада – це самий розпал міжсезоння у світовому шосейному велоспорті. Гонщики відпочивають після складного сезону та будують плани на наступний рік. Утім, це період, коли у світі велоспорту відбувається чимало цікавих речей, і про них сьогодні поговоримо. До вашої уваги дайджест найцікавіших новин зі світу велоспорту за останній місяць.

– Мауро Веньї пішов із посади директора велоспорту в RCS Sport і директора Джиро д'Італія. Цю посаду Веньї обіймав з 2014 року, коли замінив Мікеле Аквароне. Наостанок 66-річний функціонер спроєктував маршрут Джиро д'Італія-2026, презентація якого відбудеться 1 грудня.

– Тадей Погачар уже оголосив про те, що для нього великими цілями на наступний сезон будуть Тур Фландрії та Париж – Рубе.

– Ще у середині жовтня лідер Movistar Енрік Мас переніс операцію з видалення варикозного розширення вен на лівій нозі. Втім, підготовці іспанця до нового сезону не загрожує нічого – часу на відновлення достатньо.

Втім, статус Маса як капітана Movistar у наступному сезоні під великим сумнівом. І справа не лише у підписанні Кіана Уйтдебрукса – у команді назрівають значно масштабніші зміни. Незмінний менеджер команди з моменту заснування в 1980 році, 70-річний Еусебіо Унсуе, поступово відійде від справ.

Керівні обов'язки в команді візьмуть на себе його син Себастьян і колишній генменеджер Jayco AlUla Метью Вайт, який очолить змагальний департамент команди.

Річард Карапас
Harry Talbot

Також Movistar під кінець трансферного вікна може здійснити трансферну бомбу, підписавши Річарда Карапаса. А точніше – повернувши зіркового еквадорця. Нагадаємо, олімпійський чемпіон Токіо вже виступав за Movistar в 2016 – 2019 роках, і в 2019 році саме в складі команди Унсуе виграв свій поки що єдиний Гран тур – Джиро д'Італія. Контракт Карапаса з EF Education закінчується наприкінці 2025 року, у Річарда досі немає угоди з жодною командою на 2026 рік.

Ну а поки що Movistar примудрився двічі за тиждень вляпатися у допінг-скандали. Спочатку бразилець Вінісіус Ранжел отримав 20-місячну дискваліфікацію за те, що тричі протягом 12 місяців не надав вірної інформації про місце свого розташування.

Усе складніше з Ойєром Ласкано. Він у 2025 році вже виступав за Red Bull Bora, проте загадковим чином перестав з'являтися на гонках після Париж – Рубе. Як виявилося, у його біопаспорті було виявлено аномальні показники, датовані 2022 – 2024 роками, коли іспанець ще ганявся за Movistar.

Згодом іспанська газета El Pais повідомила, що Ласкано, ймовірно, вживав ЕПО – до такого висновку нібито дійшли одразу три незалежні експерти. Відхилення від норми у біопаспорті в 2022 – 2024 роках фіксувалося 4 рази.

Ойєр Ласкано
Instagram

Ласкано тимчасово відсторонили від змагань до завершення розслідування в його справі. Сам іспанець усі звинувачення на свою адресу відкидає та планує подавати апеляцію на своє відсторонення.

– Гонщики Arkéa-B&B-Hotels, яка припинила існування наприкінці поточного сезону, повним ходом займаються своїм працевлаштуванням у інших командах. Зокрема, Крістіан Родрігес підписав річний контракт із XDS Astana.

Під загрозою зникнення була ще одна французька команда, Total Energies, чий титульний спонсор з літа 2025 року вже інвестує в Ineos Grenadiers. Утім. Компанія заявила, що фінансуватиме проєкт Жана-Рене Бернадо до кінця 2026 року. У команди є цілий рік для пошуку нового спонсора.

– Наприкінці сезону визначився склад команд Світового туру на наступний трирічний цикл. У елітний дивізіон піднялися Lotto, Israel Premier Tech і UnoX, вилетіли з еліти Cofidis, Intermarche і Arkéa-B&B-Hotels. Утім, як було зазначено вище, Arkéa-B&B-Hotels припинила своє існування, а Intermarche злилася з Lotto, тому де-факто місце в Світовому турі втратив лише Cofidis.

Instagram

Утім, французький проєкт зберіг автоматичне запрошення на гонки Світового туру, разом зі швейцарськими Tudor Cycling і Q36.5.

В пул команд, які мають право розраховувати на вайлдкарди на Гран тури на наступний сезон, увійшли Total Energies, Caja Rural, Burgos, Unibet Tietema Rockets, Polti, Kern Pharma і Bardiani. Наступного року точно не побачимо ми на Гран турах такі команди як Euskaltel Euskadi і Solution Tech Vini Fantini Кирила Царенка. Втім, сам українець контракту на наступний сезон поки що немає.

– Гонщик Decathlon Ag2r Бенуа Конефруа підписав дворічний контракт із UAE Emirates. Його можна розцінювати як заміну Рафалу Майці, який завершив кар'єру. Також UAE Emirates продовжила контракти з Тімом Велленсом (на два роки), Юліусом Йохансеном і Вегардом Лангеном (двоє останніх – на один сезон).

– Проведення літньої Олімпіади-2028 у Лос-Анджелесі в липні замість серпня створило великі проблеми з плануванням велокалендаря на цей рік: Тур де Франс доведеться перенести або на червень, або на серпень. Більш імовірним є перший варіант. За право прийняти старт Туру-2028 борються Люксембург і Прага.

– Unibet Tietema Rockets підписала контракт на наступний сезон із Воутом Пулсом і Віктором Лафеєм. Останній, як повідомлялося у вересні, планував завершити кар'єру через перманентні проблеми зі здоров'ям, проте вирішив здійснити ще одну спробу повернутися на свій блискучий рівень зразка Тур де Франс-2024. Враховуючи, що раніше команда підписала і зіркового спринтера Ділана Груневегена, шанси на вайлдкард на Тур де Франс ростуть.

Вуельта-2026 стартуватиме у Монако. Там же відбудеться і церемонія презентації маршруту гонки, вона запланована на 12 грудня.

– Більшість зіркових гонщиків Intermarche Wanty покинуть проєкт після злиття з Lotto. Лауренс Рекс виступатиме за Soudal Quick Step, Юго Паж – за Cofidis, Луїс Барре – за Visma Lease a Bike, а Гербен Тейсен підсилить спринтерський поїзд Alpecin Deceuninck.

Біньям Гірмай перейде в Israel Premier Tech. На підписання найкращого спринтера Туру-2024 претендувала також XDS Astana, проте фінансові запити Гірмая (він вимагав зарплату в розмірі 2,7 мільйона євро на рік) відлякали проєкт Олександра Вінокурова.

– Німецька мережа супермаркетів Lidl стала не просто спонсором, а мажоритарним акціонером команди Lidl Trek. Американський виробник велосипедів залишиться одним із співвласників команди, проте втратив контрольний пакет акцій.

Амбіції у Lidl максимальні: побудувати команду №1 у світовому велоспорті – звісно ж, цей план включає збільшення бюджету. Також вони планують побудувати новий центр підготовки із залученням ІТ-компанії Schwarz Digits.

– Один із лідерів Red Bull Bora Флоріан Ліповітц заявив, що у наступному сезоні його головною метою знову буде Тур де Франс. Німець погоджується з тим, що Тадей Погачар недосяжний, а ось боротьбу з Йонасом Вінгегором за друге місце вважає цілком реальним завданням.

– Інша зірка Red Bull Bora, Прімож Рогліч, у 2026 році планує виступити на Тур де Франс і Вуельті.

– Про завершення кар'єри у віці 31 року оголосив відомий італійський спринтер польського походження Якуб Маречко.

– 30-річний італійський гонщик Джованні Карбоні тимчасово відсторонений від змагань через підозрілі показники його біопаспорту. В 2025 році він виступав за Unibet Tietema Rockets, проте аномальні показники біопаспорту були зафіксовані ще в 2024 році, коли італієць захищав кольори континентальної JCL Team UKYO.

– Зірковий ветеран Jayco AlUla Майкл Меттьюз продовжив контракт із австралійською командою ще на два роки. Також Jayco AlUla підписала дворічну угоду з німецьким спринтером Паскалем Аккерманном, який до цього виступав за Israel Premier Tech.

– Soudal Quick Step оголосила про підписання контракту на один сезон із 22-річним американцем Люком Ламперті з EF Education EasyPost. Натомість, команда Джонатана Вотерса підписала 21-річного канадця Майкла Леонарда з Ineos Grenadiers. Також Soudal Quick Step підсилилася чинним чемпіоном Мексики серед юніорів, Хосе Саїдом Сіснеросом.

Israel Premier Tech все ж не вистояла під тиском пропалестинських активістів і своїх же спонсорів, і відмовилася від ізраїльської реєстраціє та слова "Israel" у назві. Втім, навіть це не допомогло зберегти свого ключового спонсора, Premier Tech.

Канадська компанія вирішила, що навіть після ребрендингу така команда – занадто токсичний проєкт для спонсорства, та припинила співпрацю. Втім, зі світу велоспорту Premier Tech іти не планує: канадці можуть стати додатковим спонсором Alpecin Deceuninck. Команда Ван дер Пула та Філіпсена припинила співпрацю з Deceuninck, тому новий спонсор їм буде дуже доречним.

Для керівництва колишнього Israel Premier Tech таке рішення стало дуже неприємною несподіванкою. Втім, в команді запевняють, що команда продовжить своє існування під назвою Cycling Academy та зі швейцарською ліцензією.

Sporza

А поки що команда попрощалася з рядом гонщиків, серед яких – і Кріс Фрум. Шанси британця знайти собі команду на наступний сезон стають дедалі нижчими.

– Олімпійський чемпіон Ріо-2016 у груповій гонці Грег Ван Авермат став чемпіоном Ironman у віковій групі AG40.

– На знамениту одноденку Гент – Вевельгем у 2026 році очікують кардинальні зміни. Місце старту перенесли з Іпра до Міделкерке, угода розрахована на 10 років. Також було ухвалене рішення про перейменування гонки на "На полях Фландрії".

– Багато новин останніми днями навколо Йонаса Вінгегора. У данця начеб то виникли розбіжності з керівництвом Vimsa Lease a Bike щодо планування гоночного календаря на 2026 рік. Сам Вінгегор хоче проїхати Джиро д'Італія, у той час як у команді наполягають на тому, щоби Йонас зосередився виключно на Тур де Франс.

Йонас Вінгегор
CX Cycling

Ще раніше у ЗМІ почали ходити чутки про те, що у майбутньому Вінгегор може перейти в UnoX. Проте якщо раніше про це йшлося як про якусь віддалену перспективу, то нещодавно італійський журналіст Беппе Конті заявив, що норвезька команда хоче підписати Йонаса вже зараз, викупивши контракт у Visma Lease a Bike, і готова надати йому повну свободу вибору гоночного календаря.

Q36.5 оголосила про підписання контракту із зірковим ірландським спринтером Семом Беннетом, останньою командою якого був Decathlon Ag2r.

Red Bull Bora розпочала співпрацю зі знаменитим фахівцем Аланом Пайпером. 65-річний австралієць стане стратегічним консультантом команди. Попереднім місцем роботи Пайпера була UAE Emirates, яку він був змушений покинути в 2022 році через боротьбу із онкологічним захворюванням.

Водночас, Red Bull Bora покинув Бернхард Айзель, який протягом останніх 4 років був спортивним директором команди. Він продовжить кар'єру в Lidl Trek. Приєднався до Lidl Trek у якості спортивного директора – щоправда, жіночої команди – знаменитий ескпризер Тур де Франс Френк Шлек.

– В Руанді може з'явитися нова багатоденка. Ціль – запустити гонку в 2027 року, та через декілька сезонів отримати статус гонки Світового туру. Найімовірніше місце в календарі – січень.

– Президент UCI Давід Лаппартьєн заявив, що команди відхили пропозицію щодо введення стелі бюджетів. Пропонувалася схема, згідно з якою команди, які перевищують стелю, платитимуть штраф, який розподілятиметься між найбіднішим командами.

– Ремко Евенепул розглядає два варіанти календаря на 2026 рокі. Обидва передбачають участь у Тур де Франс. Проте один варіант передбачає також виступ на Джиро д'Італія, а інший – більш насичену програму весняних класик із участю в Мілан – Сан Ремо та Турі Фландрії. Остаточне рішення бельгієць ухвалить після 1 грудня, коли буде презентований маршрут Джиро.

Водночас, той же Беппе Конті стверджує, що сам Ремко не бажає їхати ні Джиро, ні Тур, а на участі у "Великій петлі" неполягає його нова команда, Red Bull Bora. Сам же бельгієць хотів би зробити ставку на весняні класики та Вуельту, а також планує здійснити спробу побити годинний рекорд Філіппо Ганни.

Ремко Евенепул
x.com/UCI_cycling

– Було розкрито рецепт різкого прогресу Поля Маньє у 2025 році. Виявилося, що прорив у талановитого французького спринтера Soudal Quick Step трапився після зміни особистого тренера. Він розпочав співпрацю з екстренером збірної Бельгії Фредеріком Броше, який кардинально перекроїв його тренувальну програму.

Якщо раніше Маньє працював із акцентом на високоінтенсивні тренування, то Броше зробив ставку на підвищення витривалості. Поль, водночас, і не втратив у спринтерській вибуховості, і при цьому скинув декілька кілограм ваги, покращивши свою витривалість.

– Власник Ineos Grenadiers Джим Реткліфф відмовився збільшувати бюджет команди, який наразі становить 50 мільйонів євро на рік. Більше того: свої внески в команду він знизить до 35-40 мільйонів, решту 10-15 мільйонів вкладатиме новий спонсор, Total Energies.

– 22-річний гонщик Bahrain Victorious Фінлі Пікерінг із наступного сезону виступатиме за Jayco AlUla. Контракт із британським гірником розрахований на два роки.

