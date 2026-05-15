Джиро д’Італія. Вінгегор виграв перший гірський етап

Данський велогонщик команди Visma Lease a Bike Йонас Вінгегор став переможцем сьомого етапу Джиро д'Італія-2026. У п'ятницю, 15 травня, спортсмени подолали перший гірський і найдовший етап Джиро-2026 – 246 км з Формії до гірського фінішу на Блокхаусі (13,5 км із середнім градієнтом у 8,5%).

Вінгегор на фініші на 13 секунди випередив австрійця Фелікса Галля із команда Decathlon CMA CGM. Топ-3 замкнув австралієць Джей Хіндлі з Red Bull Bora. Вінгегор став четвертим данцем у історії, який вигравав етапи на всіх трьох Гран турах.

Португалець Афонсу Еулаліо з Bahrain Victorious на сьогоднішньому етапі програв 2:53, проте зберіг лідерство у загальному заліку.

Напередодні шостий етап виграв Давіде Баллеріні. У суботу, 16 травня, в рамках восьмого етапу гонщики подолають 159 км горбистої дистанції з К'єті до Фермо.