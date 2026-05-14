Джиро д’Італія. Баллеріні виграв шостий етап

Олег Дідух — 14 травня 2026, 18:51
Давіде Баллеріні
La Presse

Італійський велогонщик команди XDS Astana Давіде Баллеріні став переможцем шостого етапу Джиро д'Італія-2026. У четвер, 14 травня, гонщики подолали 161 км рівнинної дистанції з Паеструма до Неаполя.

Маршрут 6 етапу
giroditalia.it

У фінішному спринті Баллеріні випередив двох гонщиків Soudal Quick Step – бельгійця Яспера Стуйвена та француза Поля Маньє. На боротьбу за перемогу суттєво вплинув завал на останньому кілометрі дистанції.

Рожеву майку лідера загального заліку зберіг португалець Афонсу Еулаліу з команди Bahrain Victorious.

Результати шостого етапу:

Загальний залік:

Напередодні п'ятий етап виграв Ігор Аррієта. У п'ятницю, 15 травня, на гонщиків чекає перший гірський і водночас найдовший етап Джиро-2026: 246 км з Формії до гірського фінішу на Блокхаусі (13,5 км із середнім градієнтом у 8,5%).

