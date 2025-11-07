Другий шанс Хуана Аюсо. Найтоксичніший талант світового велоспорту прагне вийти з тіні Погачара

Головною Санта-Барбарою цьогорічного трансферного вікна у світовому велоспорті був перехід Ремко Евенепула з Soudal Quick Step у Red Bull Bora. Дещо в тіні цієї історії опинився інший трансфер, який потенційно може мати не менший вплив на розстановку сил у еліті світового велоспорту на найближчі роки – перехід Хуана Аюсо з UAE Emirates у Lidl Trek.

Сумарна вартість угоди щодо Аюсо оцінюється в 25 мільйонів євро. 15 із них отримає сам гонщик, який підписав 5-річний контракт із зарплатою в 3 мільйони євро на рік. Ще 10 мільйонів отримала UAE Emirates за дострокове розірвання контракту, який діяв до кінця 2028 року і в якому була прописана клаусула в розмірі 100 мільйонів євро.

10-мільйона сума за викуп контракту робить трансфер Аюсо найдорожчим в історії велоспорту. Для порівняння, Red Bulla Bora за контракт Евенепула заплатила втричі менше. Робота генерального менеджера UAE Emirates Мауро Джанетті гідна аплодисментів: він позбавився токсичного та проблемного активу, отримавши за це рекордну для велоспорту суму. Вищий пілотаж.

Хуан Аюсо LaPresse

Як і чому Аюсо став таким проблемним активом, і при цьому не втратив статус суперталанта, за якого готові платити 10 мільйонів? Про це і поговоримо.

***

UAE Emirates останніми роками є наймогутнішою командою світового велоспорту – як у фінансовому плані, так і з точки зору спортивних результатів. При цьому, проєкт Мауро Джанетті не просто заливає ринок шаленими грошима. UAE Emirates цілеспрямовано та ефективно реалізовує стратегію скупки головних молодих талантів і вирощування з них готових зірок. Тадей Погачар, Ісаак Дель Торо, Пабло Торрес – всі вони були талантами №1 у своїй віковій категорії, і всі опинилися саме в команді Джанетті.

Ісаак Дель Торо La Presse

Одним із таких топ-талантів був і Аюсо, який у 2022 році прийшов у дорослий велоспорт, маючи за спиною бекграунд на молодіжному рівні не менш солідний, ніж у самого Погачара. Очікування були колосальними.

Перший сезон серед дорослих теж виявився точно не гіршим, ніж дебют словенця серед еліти в 2019-му. Навесні 19-річний Аюсо фінішував у топ-5 загального заліку таких престижних тижневих багатоденок Світового туру як Вуельта Каталонії та Тур Країни Басків.

Як і Погачар, іспанець у свій дебютний сезон проїхав свій перший у кар'єрі Гран тур. Ним також стала Вуельта, і підсумковий результат виявився аналогічним – третє місце в загальному заліку та біла майка найкращого молодого гонщика. Так, Хуану, на відміну від свого словенського партнера по команді, не вдалося додати до цього ще дві (чи бодай одну) перемоги на етапах. Проте варто зазначити, що доїжджав ту Вуельту Аюсо з коронавірусом, який, до того ж, протікав не безсимптомно: у неповні 20 років іспанець продемонстрував неймовірну волю до перемоги та здатність терпіти. Блискучий дебют на елітному рівні.

Проте настільки ж яскравого продовження не було. Сезон-2023 у Аюсо знову був вибудований навколо Вуельти, проте, на відміну під попереднього року, до домашнього Гран туру Хуан підійшов з менш вражаючим багажем результатів на тижневих багатоденках: варте уваги лише друге місце на червневому Турі Швейцарії. На самій Вуельті Аюсо також виступив гірше, ніж торік: четверте місце в генеральній класифікації без будь-яких реальних шансів розбавити домінування тріо з Visma Lease a Bike на підсумковому подіумі.

Хуан Аюсо Sprint Cycling

У цій стагнації Аюсо багато хто небезпідставно звинувачує тренерів команди. У міжсезоння перед сезоном 2023 року вони вирішили прокачати навики іспанця в гонці з роздільним стартом. Їм це таки вдалося, проте ціною певної деградації в горах: там Хуан не феєрив і відверто не провалювався, проте чергував солідні виступи із доволі посередніми.

Як би там не було, у 2024 році солідні результати на тижневих багатоденках повернулися: навесні 2024 року Аюсо виграв Тур Країни Басків, посів 2 місце на Тіррено – Адріатико та замкнув топ-5 на Турі Романдії.

На відміну від двох попередніх років, цього разу в програмі іспанця на сезон була не Вуельта, а дебют на Тур де Франс. І саме тут назовні вилізла вся проблемна сторона характеру Аюсо. Іспанець мав їхати на "Велику петлю" в ролі помічника Тадея Погачара. Проте перші ж гірські етапи Туру показали, що честолюбний і амбітний іспанський талант не горить бажанням працювати на когось із партнерів по команді. Навіть якщо йдеться про зірку №1 світового велоспорту та претендента на звання найкращого гонщика в історії.

Тадей Погачар Getty Images

Аюсо тримався на високій позиції в загальному заліку, а під час 13 етапу зійшов із гонки, пославшись на хворобу. Багато хто вважає, що видуману: зсередини пелотону доносилися чутки, що проблеми зі здоров'ям у іспанця якщо і були, то точно не настільки серйозні, щоби безвольно сходити з Туру. Вважалося, що Хуан просто не бажає працювати на Погачара та хоче зосередитися на підготовці до Вуельти.

Цю теорію в Твіттері підігрівав і анонімний інсайдер під ніком "mou". Ще у лютому 2024 року він із вражаючою точністю (навіть щодо середньої потужності у Ваттах на кілограм, яку Тадей демонстрував на ключових підйомах) передбачив колосальний прогрес Погачара та його тотальне домінування в тому сезоні. Спершу над цими прогнозами в мережі відверто глузували – настільки нереалістичними вони видавалися. Проте після перфомансів словенця на Джиро та Турі було вже не до сміху – слова mou почали сприймати всерйоз.

І анонімний інсайдер, який, вочевидь мав якийсь доступ до оточення Погачара та його тренувальних програм, розповідав багато чого цікавого не лише про самого словенця, а й про всю UAE Emirates. Зокрема, mou стверджував, що у Аюсо дуже складний характер і жахливі стосунки з Погачаром: мовляв, він заздрить успіхам словенця та відмовляється їхати з ним на одні й ті ж гонки, щоби не бути змушеним працювати на Тадея.

Тадей Погачар Getty Images

Враховуючи те, що показував іспанець на Турі-2024, виглядало доволі реалістично. В UAE Emirates ці чутки не дуже і намагалися заперечити. Більше того, слова та рішення менеджменту команди чітко говорили про те, що Хуаном дуже незадоволені. Його виключили зі складу на Вуельту, при чому, навіть не приховували, що це рішення носило дисциплінарний характер:

"Аюсо мав їхати Тур де Франс. Ви його бачите? Ми не поставимо його до складу на Вуельту. У нас є багато сильних гонщиків, яких ми можемо заявити", – заявив під кінець Туру-2024 гендиректор Мауро Джанетті.

Все це виглядало як кінець історії Аюсо в UAE Emirates – тим більше, що бажаючих переманити проблемного таланта було вдосталь. Проте, доволі несподівано, команда вирішила не відпускати іспанця. Склалося повне враження, що менеджмент UAE Emirates не дуже-то й хотів надалі мати справу з Аюсо, проте боявся, що, перейшовши в інший проєкт, іспанець повною мірою розкриється та стане небезпечним конкурентом для Погачара та інших лідерів команди.

Проте час показав, що рішення UAE Emirates зберегти Аюсо було помилковим: у 2025 році конфлікт між гонщиком і командою ставав дедалі глибшим. Особливо яскраво це проявилося під час Вуельти, де на іспанця розраховували як на віцекапітана, у той час як лідером команди мав стати Жоау Алмейда. Подейкують, що із португальцем у Хуана стосунки ще гірші, ніж із Погачаром.

Жоау Алмейда Getty Images

Вже на першому ж серйозному гірському етапі до Паля в Андоррі Аюсо нічим не допоміг Алмейді (за що Жоау відкрито та публічно розкритикував його після фінішу) та далеко відстав від лідерів. Погане самопочуття? Та де там. Уже наступного дня іспанець, який перестав бути небезпечним у загальному заліку, відбирається у відрив дня та здобуває з нього більш ніж переконливу перемогу.

При чому, в своєму фіаско в Андоррі Аюсо звинуватив UAE Emirates. Гонщик заявив, що їхати Вуельту його змусила команда, сам він брати участь у домашньому Гран турі не планував і тому виявився не готовим до боротьби в загальному заліку.

Аюсо виглядав абсолютно антисистемним елементом, не готовим працювати на команду та виконувати вказівки керівництва. Все це проходило на фоні все активніших розмов про те, що іспанець із UAE Emirates таки піде. І вже 2 вересня, у самий розпал Вуельти, команда оголосила про те, що співпраця з Хуаном буде достроково завершена наприкінці поточного сезону.

Це стало приводом для чергового конфлікту між гонщиком і командою. Аюсо заявив, що домовився із UAE Emirates про те, що про його відхід оголосять лише по завершенні Вуельти, і команда свою обіцянку не виконала.

Наступного дня після оголошення про відхід Аюсо іспанець виграє ще один етап із відриву. На подив багатьох, вдовольнивши свої особисті амбіції двома перемогами на етапах, іспанець кілька разів добросовісно відпрацював на Алмейду в горах на вирішальних етапах Вуельти.

Хуан Аюсо Getty Images

Проте глобально враження від Аюсо це ніяк не змінило. Іспанець зарекомендував себе як токсичний, проблемний і антикомандний гонщик із дуже складним характером.

Але тут ваш покірний слуга спробує себе в ролі адвоката диявола, ставши на захист Аюсо. Почати варто з того, що атмосфера в UAE Emirates загалом дуже напружена і конфліктна – про це ще минулого року писав той самий загадковий інсайдер mou. І вина в цьому точно не одного тільки іспанця.

Попри всі конфлікти, для більшості команди Тадей Погачар є беззаперечним авторитетом. Проте в гонках, де словенець відсутній – в UAE Emirates одразу виникають проблеми із тактичною дисципліною та дотриманням внутрішньокомандної ієрархії. І присутність Аюсо – далеко не обов'язкова умова для виникнення таких конфліктів.

Чого вартує хоча би Тур Швейцарії-2025, де Ян Крістен вів гонку "без царя в голові" та з повним ігноруванням командної тактики, за що його публічно розкритикував Антоніу Моргаду. Ні, як не крути, але справа далеко не тільки в Аюсо – проблема із дисципліною та ієрархією в UAE Emirates є, і вона системна. Безумовно, це невідворотний побічний ефект від перенасиченості команди топовими гонщиками з великими особистими амбіціями, проте вважати, що джерелом усіх проблем є виключно Аюсо, точно неправильно.

Хуан Аюсо Getty Images

А сам іспанець уже після переходу в Lidl Trek публічно звинуватив свою попередню команду в надмірній демонізації його образу:

"Команда намагалася зобразити мене в дуже поганому світлі протягом останніх кількох місяців. Я був у ролі негативного персонажа кінофільму. Це мене найбільше турбує, але я впевнений, що в 2026 році я зможу показати, ким я є насправді, у новій команді. Щоразу, коли я щось обговорював з командою, керівництво казало "ні". Це стало помітно під час Вуельти. Водночас я завжди відчував, що покинути команду неможливо. Тож я намагався використати свої шанси, але в якийсь момент розчарування просто почало наростати. Якщо припускалися помилок, їх ніколи не виправляли. Це забирало в мене стільки енергії. Неприємно змагатися з товаришами по команді, бути більше зосередженим на тому, що відбувається всередині командного автобуса, ніж зовні. А керівництво ніколи не пояснювало, які ролі у гонщиків. Проблема насправді полягала в керівництві. З січня 2025 року справи стали справді агресивними. Потім у мене на столі з'явилася пропозиція продовжити мій контракт до 2030 року. Моїм найбільшим занепокоєнням під час цих переговорів була клаусула у розмірі 100 мільйонів євро в моєму контракті. Якби її виключили, я б хотів продовжити його. З того моменту почалися погрози. Вони сказали, що якщо я не продовжу контракт, тоді побачу, за якою програмою я буду виступати. Саме тоді я подумав: досить".

Повертаючись до ситуації всередині UAE Emirates, варто зазначити, що інколи Аюсо був не джерелом хаосу, а його жертвою. Це найкращим чином проявилося під час Джиро-2025. На неї Хуан приїхав у якості співкапітана, на рівних із Адамом Єйтсом.

Для британця гонка одразу не склалася, і дуже швидко стало очевидно, що до боротьби за найвищі місця він не готовий. У той же час, для Аюсо гонка складалася чудово: він переміг на першому гірському фініші в Тальякоццо та тривалий час ішов другим у загальному заліку.

У той же час, інший мегаталант, Ісаак Дель Торо, приїхав на гонку в статусі лише третього гонщика в ієрархії UAE Emirates. Проте на 9 етапі до Сієни, який проходив білими гравійними дорогами Тоскани, він пішов у атаку разом із Воутом Ван Артом, залишивши Аюсо в пелотоні без підтримки.

Ісаак Дель Торо x.com/giroditalia

Мексиканець фінішував другим на етапі та перехопив лідерство у загальному заліку, проте чи не порушив він цією атакою внутрішню командну ієрархію? Точно знати цього ми не можемо, проте сам факт того, що після фінішу Дель Торо почав виправдовуватися (в інтерв'ю мексиканець стверджував, що у пилюці переплутав Аюсо із Еганом Берналем із Ineos Grenadiers), свідчить про те, що таки порушив.

Також протягом сезону-2025 з'являлися чутки про те, що у контракті Аюсо з UAE Emirates прописаний пункт, згідно з яким Хуану на будь-якій гонці, яку він їде, гарантується статус як мінімум вільного художника, що звільняє його від обов'язків працювати на будь-кого із партнерів по команді. Якщо ця інформація дійсно правдива, то це взагалі змушує подивитися на весь конфлікт Аюсо з UAE Emirates під іншим кутом: виходить, що, вимагаючи від Хуана роботи на Погачара чи Алмейду, команда порушували прописані на папері домовленості.

Безумовно, все сказане вище не заперечує того очевидного факту, що характер у Аюсо дійсно складний і конфліктний. Проте це не значить, що завжди і в усьому був винен саме він. Як би там не було, його конфлікти з UAE Emirates – це вже перегорнута сторінка. Хуан перейшов у Lidl Trek, і значно цікавіше поговорити про те, що чекатиме на нього в новій команді.

Безумовно, іспанець переходить у топовий проєкт. Команду, в якій відбулися важливі структурні зміни. Німецька мережа супермаркетів Lidl збільшила свою частку власності в проєкті та тепер матиме ще більший вплив на стратегію команди. При цьому, німці готові інвестувати додаткові кошти та збільшити бюджет. Амбіції у них максимальні: збудувати команду №1 у світі. І перехід у такий проєкт на роль його центральної фігури – здавалося б, ідеальний вибір для Аюсо. Проте своїх підводних каменів вистачає.

Безумовно, Lidl Trek уже зараз є командою топового рівня. Проте в своєму сучасному вигляді вона славиться, перш за все, успіхами в спринті, одноденках і полюванні за окремими етапами. І присутність у команді таких зіркових спринтерів як Джонатан Мілан і Мадс Педерсен може стати проблемою для Аюсо: який би Гран тур він не поїхав, із імовірністю в 90% хтось із вказаного вище дуету також буде в складі.

Джонатан Мілан x.com/uae_tour

І Мілан, і Педерсен не відносяться до числа спринтерів, здатних перемагати самотужки, без відчутної підтримки команди – сезон-2025 неодноразово дозволяв у цьому переконатися. А це значить, що на будь-який Гран тур вони приїжджатимуть зі своїм спринтерським поїздом із кількох гонщиків. Хоч Аюсо і буде беззаперечною головною ставкою Lidl Trek на загальний залік, він не матиме у своєму розпорядженні повністю заточену виключно під нього команду.

Попри це, Lidl Trek явно має великі амбіції з точки зору загального заліку Гран турів, і давно шукав генеральщика топового рівня. Зокрема, ще минулого року в інтерв'ю Чемпіону про це розповідав чинний на той момент спортивний директор команди Ярослав Попович.

Ставка на Тао Геогеган Харта не спрацювала – британець досі так і не може відновитися після перелому стегна дворічної давнини. Спроба зліпити генеральщика з Джуліо Чікконе також зазнала невдачі – і після Вуельти-2025 італієць заявив, що більше не намагатиметься робити те, до чого він не схильний від природи.

Джуліо Чікконе x.com/dklasikoa

Є ще Маттіас Ск'єлмосе, який уже встиг заочно вступити у конфлікт із Аюсо, ще до появи Хуана в команді. Данець заявив, що здивований підписанням Хуана, про яке його ніхто не попередив, і натякнув на своє небажання ділитися з ним своїми капітанським повноваженнями на Гран турах:

"Команда каже, що вірить у мене. Не знаю, як це пов'язано з появою Аюсо. Вони вже пару років кажуть, що хочуть створити команду навколо мене. Але не думаю, що вони взяли його в якості доместика. Не знаю, як це буде працювати. У нас одні й ті ж цілі. Якщо йому важко допомагати Тадею, то не знаю, чи захоче він допомагати мені, якщо до цього дійде. Але, можливо, йому просто не дуже сподобалося в UAE. Я його толком не знаю, тому, звичайно, не знаю, що сталося в тій команді. Але так, це буде цікаво. Новий виклик", – заявив данець.

Чесно кажучи, дуже зухвала заява для людини, яка, попри свої успіхи на одноденках та тижневих гонках, провалила всі свої заходи на загальний залік Гран турів, за виключенням хіба що 5 місця на Вуельті-2024. І якщо між Ск'єлмосе і Аюсо в майбутньому виникне повноцінний конфлікт, то винен у ньому буде не Хуан: на стежинку війни першим вийшов данець.

Маттіас Ск'єлмосе Getty Images

Як би там не було, поки що здатність тренерів Lidl Trek ліпити топових багатоденників певні запитання викликає. Тим не менше, сподівання на те, що в новій команді Аюсо здійснить різкий якісний скачок вгору в результатах, є, і небезпідставні.

До 2024 року Погачар в UAE Emirates тренувався під керівництвом Іньїго Сан Мільяна, чиї методи підготовки багато хто вважає застарілими та неефективними. І саме перехід від Сан Мільяна під крило Хав'єра Соли дозволив Тадею досягнути того колосального прогресу, який ми побачили в 2024 році порівняно з 2023. Аюсо ж в UAE Emirates також тренувався під керівництвом Сан Мільяна, тому не виключено, що після зміни особистого тренера також дуже помітно додасть, нарешті реалізувавши весь свій величезний потенціал.

Підписання Хуана для Lidl Trek виглядає підкиданням монетки, і може завершитися як гучним провалом, так і величезним успіхом. На який бік впаде ця монетка – вгадати важко. Одне можна сказати точно: спостерігати за цією історією буде дуже цікаво.