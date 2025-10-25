Вуельта-2026 стартуватиме в Монако
У 2026 році знаменита іспанська супербагатоденка Вуельта стартуватиме в Монако.
Про це повідомляє пресслужба гонки.
Вуельта-2026 розпочнеться в суботу, 22 серпня, індивідуальною розділкою на 9,6 км зі стартом і фінішем у Монако. Старт буде розташований біля казино Монте-Карло, фініш – у зоні фінішу траси Гран-Прі Монако у Формулі-1.
За інформацією ЗМІ, другий етап Вуельти стартуватиме також у Монако, а фінішуватиме уже на території Франції. Ще у червні поточного року повідомлялося про те, що у 2026 році Вуельта вперше в історії завершиться на Канарських островах, де відбудться два заключні етапи.
Нагадаємо, чинним переможцем Вуельти є Йонас Вінгегор. У 2025 році гонка запам’яталася численними пропалестинськими акціями протесту.
Презентація всього маршруту Вуельти-2026 відбудеться у грудні поточного року.