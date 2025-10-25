Вуельта-2026 стартуватиме в Монако

У 2026 році знаменита іспанська супербагатоденка Вуельта стартуватиме в Монако.

Про це повідомляє пресслужба гонки.

📍ℳ 𝓞 𝓝 𝓐 𝓒 𝓞🇲🇨🚲



💪🏼Stage 1 of #LaVuelta26 here we go! 🔥

➡️ Invidual time trial

➡️ 9.6 KM



💪🏼¡Etapa 1 de #LaVuelta26, allá vamos! 🔥

➡️ Contrarreloj individual

➡️ 9.6 KM pic.twitter.com/9AJPDjF1ta — La Vuelta (@lavuelta) October 25, 2025

🇲🇨Official Start #LaVuelta26 - Mónaco stage 1

What do you think about the stage 1? 🤔



🇲🇨#LaVuelta26 sale de Mónaco - Etapa 1

¿Qué os parece el recorrido? 🤔 pic.twitter.com/mWGQvW9aUJ — La Vuelta (@lavuelta) October 25, 2025

Вуельта-2026 розпочнеться в суботу, 22 серпня, індивідуальною розділкою на 9,6 км зі стартом і фінішем у Монако. Старт буде розташований біля казино Монте-Карло, фініш – у зоні фінішу траси Гран-Прі Монако у Формулі-1.

За інформацією ЗМІ, другий етап Вуельти стартуватиме також у Монако, а фінішуватиме уже на території Франції. Ще у червні поточного року повідомлялося про те, що у 2026 році Вуельта вперше в історії завершиться на Канарських островах, де відбудться два заключні етапи.

Нагадаємо, чинним переможцем Вуельти є Йонас Вінгегор. У 2025 році гонка запам’яталася численними пропалестинськими акціями протесту.

Презентація всього маршруту Вуельти-2026 відбудеться у грудні поточного року.