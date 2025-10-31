Українська правда
Іспанського велогонщика відсторонили від змагань через підозру в допінгу

Олег Дідух — 31 жовтня 2025, 13:49
Іспанський велогонщик команди Red Bull Bora Ойєр Ласкано був тимчасово відсторонений від змагань через підозри у вживанні допінгу.

Про це повідомляє пресслужба Міжнародного союзу велосипедистів (UCI).

Причиною для відсторонення стали підозрілі показники біопаспорта Ласкано за 2022 – 2024 роки, коли він ще виступав за Movistar.

З 2025 року 25-річний іспанець виступав за Red Bull Bora, проте востаннє з’являвся в гонках ще 13 квітня, коли фінішував 117-м на Париж – Рубе. У подальшому відсутність Ласкано в гонках викликала багато запитань, проте жодної інформації з приводу його проблем зі здоров’ям не було.

Незабаром після рішення про відсторонення Ласкано Red Bull Bora оголосила про дострокове розірвання контракту з гонщиком.

Зазначимо, що це вже другий допінг-скандал за поточний тиждень, у якому замішана Movistar. Раніше бразильський гонщик команди Вінісіус Ранжел був дискваліфікований на 20 місяців за те, що він тричі протягом року не повідомив антидопінговим службам про місце свого перебування.

