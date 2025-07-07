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Тур де Франс. Мерлір виграв третій етап

Олег Дідух — 7 липня 2025, 19:07
Тур де Франс. Мерлір виграв третій етап
Тім Мерлір
Getty Images

Бельгійський велогонщик команди Soudal Quick Step Тім Мерлір став переможцем третього етапу Тур де Франс-2025. Сьогодні, 7 липня, гонщики подолали 178 км рівнинної дистанції з Валансьєна в Дюнкерк.

Маршрут 3 етапу Тур де Франс-2025
Маршрут 3 етапу Тур де Франс-2025
letour.fr

У фінішному спринті Мерлір на лічені сантиметри випередив італійця Джонатана Мілана з Lidl Trek. Топ-3 замкнув німець Філ Баухаус із Bahrain Victorious. Для Мерліра це друга перемога на Тур де Франс за кар’єру. Першу він здобув у 2021 році.

Жовту майку лідера загального заліку зберіг нідерландський гонщик команди Alpecin Deceuninck Матьє Ван дер Пул, який вчора виграв другий етап. Його партнер по команді та переможець першого етапу, бельгієць Яспер Філіпсен, зійшов внаслідок падіння за 60 км до фінішу під час боротьби за проміжну спринтерську премію.

Результати третього етапу:

Загальний залік:

Завтра, 8 липня, в рамках четвертого етапу гонщики подолають 174 км горбистої дистанції з Ам’єна до Руана.

Тур де Франс Матьє ван дер Пул Джонатан Мілан Тім Мерлір

Тім Мерлір

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