Тур де Франс. Подвійний успіх Ван дер Пула на другому етапі
Нідерландський велогонщик команди Alpecin Deceuninck Матьє Ван дер Пул став переможцем другого етапу Тур де Франс-2025. Сьогодні, 6 липня, гонщики подолали найдовший етап цьогорічної "Великої петлі" – 209 км горбистої дистанції з Ловен-Планк до фінішу в пагорб у Булонь-сюр-Мер.
У фінішному спринті Ван дер Пул випередив двох головних фаворитів загального заліку Туру – словенця Тадея Погачара з UAE Emirates і данця Йонаса Вінгегора з Visma Lease a Bike.
Для Ван дер Пула це друга в кар’єрі перемога на Тур де Франс, першу він здобув у 2021 році на Мур де Бретань. Ексчемпіон світу перехопив лідерство у загальному заліку "Великої петлі".
Результати другого етапу:
Загальний залік:
Завтра, 7 липня, в рамках третього етапу гонщики подолають 178 км рівнинної дистанції з Валенсьєна та Дюнкерка. У суботу перший етап виграв партнер Ван дер Пула по команді Яспер Філіпсен.