Тур де Франс. Подвійний успіх Ван дер Пула на другому етапі

Нідерландський велогонщик команди Alpecin Deceuninck Матьє Ван дер Пул став переможцем другого етапу Тур де Франс-2025. Сьогодні, 6 липня, гонщики подолали найдовший етап цьогорічної "Великої петлі" – 209 км горбистої дистанції з Ловен-Планк до фінішу в пагорб у Булонь-сюр-Мер.

Маршрут 2 етапу Тур де Франс-2025 letour.fr

У фінішному спринті Ван дер Пул випередив двох головних фаворитів загального заліку Туру – словенця Тадея Погачара з UAE Emirates і данця Йонаса Вінгегора з Visma Lease a Bike.

🚴🇫🇷 | Mathieu van der Poel! Fenomenaal! De Nederlander wint de tweede etappe en pakt de gele trui in Boulogne-sur-Mer. 🇳🇱💛 #TourdeFrance



📺 Stream koers op HBO Max pic.twitter.com/xNC59iluKO — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) July 6, 2025

Для Ван дер Пула це друга в кар’єрі перемога на Тур де Франс, першу він здобув у 2021 році на Мур де Бретань. Ексчемпіон світу перехопив лідерство у загальному заліку "Великої петлі".

Результати другого етапу:

Загальний залік:

Завтра, 7 липня, в рамках третього етапу гонщики подолають 178 км рівнинної дистанції з Валенсьєна та Дюнкерка. У суботу перший етап виграв партнер Ван дер Пула по команді Яспер Філіпсен.