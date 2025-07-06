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Тур де Франс. Подвійний успіх Ван дер Пула на другому етапі

Олег Дідух — 6 липня 2025, 18:54
Тур де Франс. Подвійний успіх Ван дер Пула на другому етапі
Матьє Ван дер Пул
instagram.com/mathieuvanderpoel

Нідерландський велогонщик команди Alpecin Deceuninck Матьє Ван дер Пул став переможцем другого етапу Тур де Франс-2025. Сьогодні, 6 липня, гонщики подолали найдовший етап цьогорічної "Великої петлі" – 209 км горбистої дистанції з Ловен-Планк до фінішу в пагорб у Булонь-сюр-Мер.

Маршрут 2 етапу Тур де Франс-2025
Маршрут 2 етапу Тур де Франс-2025
letour.fr

У фінішному спринті Ван дер Пул випередив двох головних фаворитів загального заліку Туру – словенця Тадея Погачара з UAE Emirates і данця Йонаса Вінгегора з Visma Lease a Bike.

Для Ван дер Пула це друга в кар’єрі перемога на Тур де Франс, першу він здобув у 2021 році на Мур де Бретань. Ексчемпіон світу перехопив лідерство у загальному заліку "Великої петлі".

Результати другого етапу:

Загальний залік:

Завтра, 7 липня, в рамках третього етапу гонщики подолають 178 км рівнинної дистанції з Валенсьєна та Дюнкерка. У суботу перший етап виграв партнер Ван дер Пула по команді Яспер Філіпсен.

Тур де Франс Матьє ван дер Пул Тадей Погачар Йонас Вінгегор

Матьє ван дер Пул

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