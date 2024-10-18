Вернон здобув другу перемогу поспіль на Турі Гуансі

Британський велогонщик команди Israel Premier Tech Ітан Вернон став переможцем четвертого етапу китайської багатоденки Тур Гуансі – останньої гонки в календарі Світового туру 2024 року.

У масовому фінішному спринті з пелотону він випередив німця Макса Кантера з Астани та італійця Альберто Бруттомессо з Bahrain Victorious. Це друга перемога поспіль для Вернона на етапах Туру Гуансі.

Незважаючи на перемогу, британець втратив лідерство у загальному заліку, оскільки отримав 20-секундний штраф за порушення правил підчас гонки. Тепер генеральну класифікацію очолює Кантер.

В суботу, 19 жовтня на гонщиків чекає ключовий, п’ятий етап Туру Гуансі з гірським фінішем на підйомі Нонгла – 3,3 км з середнім градієнтом в 6,6%.

Результати четвертого етапу:

Загальний залік:

Нагадаємо, вчора збірна Японії завоювала два золота у другий день чемпіонату світу з велотреку.