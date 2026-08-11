Відомий нідерландський велогонщик завершить кар'єру наприкінці сезону

Нідерландський велогонщик команди Visma Lease a Bike Стівен Круйсвейк ухвалив рішення завершити спортивну кар'єру наприкінці поточного сезону у віці 39 років.

Про це повідомляє WielerFlits.

Круйсвейк виступає за Visma Lease a Bike ще з 2007 року, коли ця команда називалася Rabobank.

Головним успіхом у кар'єрі нідерландця є подіум загального заліку Тур де Франс-2019. У 2016 році він був близький до перемоги в Джиро д'Італія, проте через падіння на 19 етапі не втримався навіть на подіумі.

Сумарно Круйсвейк 4 рази фінішував у топ-5 загального заліку на Гран турах, у топ-10 – 7 разів. Прощальною супербагатоденкою в кар'єрі спортсмена стане Вуельта-2026, яка стартує у суботу, 22 серпня.

Нагадаємо, минулого тижня Марко Бреннер виграв Тур Польщі.