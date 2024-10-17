Третій етап велогонки Тур Гуансі призвів до масового сходу фаворитів

Третій етап останньої велогонки Світового туру 2024 року, китайської багатоденки Тур Гуансі, розпочався з масового завалу, який призвів до сходу з дистанції ряду зіркових гонщиків, включно з Люком Плаппом, Джонатаном Нарваесом, Емануелем Бухманном, Фабіо Якобсеном та чиннним чемпіоном, Міланом Вадером.

Перемогу на третьому етапі здобув британський гонщик команді Israel Premier Tech Ітан Вернон, який у фінішному спринті з пелотону випередив колумбійця Хуана Себастьяна Молано з UAE Emirates та свого партнера по команді, канадця Райлі Пікрелла.

Ця перемога дозволила Вернону перехопити лідерство в загальному заліку у німця Макса Кантера з Астани, який сьогодні фінішував восьмим.

Результати третього етапу:

Загальний залік:

Вчора другий етап виграв Варре Вангелуве.