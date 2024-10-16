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Вангелуве виграв другий етап китайської велобагатоденки Тур Гуансі

Олег Дідух — 16 жовтня, 13:19
Вангелуве виграв другий етап китайської велобагатоденки Тур Гуансі

Бельгійський велогонщик команди Soudal Quick Step Варре Вангелуве став переможцем другого етапу китайської багатоденки Тур Гуансі – останньої гонки Світового туру в 2024 році.

У масовому спринті з пелотону на фініші він випередив німця Макса Кантера із Астани та британця Джейка Стюарта з Israel Premier Tech.

Для 23-річного Вангелуве це третя перемога у нинішньому сезоні (і перша – на рівні Світового туру), який для нього є дебютним на дорослому рівні.

Бельгієць Ліонель Таміньо з Lotto Dstny, який вчора виграв перший етап, сьогодні програв 11 хвилин і 43 секунди. Загальний залік очолив Макс Кантер який випереджає бельгійця Гейса Ван Хуке з Intermarche Wanty за додатковими показниками – сумою місць на етапах.

Результати другого етапу:

Загальний залік:

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