Вангелуве виграв другий етап китайської велобагатоденки Тур Гуансі

Бельгійський велогонщик команди Soudal Quick Step Варре Вангелуве став переможцем другого етапу китайської багатоденки Тур Гуансі – останньої гонки Світового туру в 2024 році.

У масовому спринті з пелотону на фініші він випередив німця Макса Кантера із Астани та британця Джейка Стюарта з Israel Premier Tech.

Для 23-річного Вангелуве це третя перемога у нинішньому сезоні (і перша – на рівні Світового туру), який для нього є дебютним на дорослому рівні.

Бельгієць Ліонель Таміньо з Lotto Dstny, який вчора виграв перший етап, сьогодні програв 11 хвилин і 43 секунди. Загальний залік очолив Макс Кантер який випереджає бельгійця Гейса Ван Хуке з Intermarche Wanty за додатковими показниками – сумою місць на етапах.

Результати другого етапу:

Загальний залік: