Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Велоспорт

Таміньо сенсаційно виграв перший етап велогонки Тур Гуансі

Олег Дідух — 15 жовтня, 14:26
Таміньо сенсаційно виграв перший етап велогонки Тур Гуансі
Eurosport

У Китаї стартувала заключна велогонка Світового туру 2024 року – багатоденка Тур Гуансі, яка триватиме до неділі, 20 жовтня. На першому етапі гонщики долали рівнинний 149-кілометровий маршрут зі стартом та фінішем у місті Фанченган.

Сенсаційну перемогу здобув бельгійський гонщик команди Lotto Dstny Ліонель Таміньо, який у масовому фінішному спринті випередив співвітчизника Гейса Ван Хуке з Intermarche Wanty так колумбійця Хуана Себастьяна Молано із UAE Emirates. Для 28-річного Таміньо це перша в кар’єрі перемога на рівні Світового туру.

Результати першого етапу:

Завтра, на другому етапі Туру Гуансі гонщики подолають 181 км здебільшого рівнинної дистанції між Чонзуо та Цзінсі.

Нагадаємо, у суботу Тадей Погачар виграв Ломбардію-2024.

велоспорт

велоспорт

Велогонщик помер від серцевого нападу підчас чемпіонату Європи з гревелу
Українська велогонщиця посіла третє місце на відомій гонці у Франції
Погачар поставив масний знак оклику в неймовірному сезоні-2024. Підсумки тижня у велоспорті
Погачар побив рекорд Меркса і видав найкращий сезон в історії велоспорту
Погачар завершив феноменальний сезон перемогою на Ломбардії

Останні новини