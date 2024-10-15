Таміньо сенсаційно виграв перший етап велогонки Тур Гуансі

У Китаї стартувала заключна велогонка Світового туру 2024 року – багатоденка Тур Гуансі, яка триватиме до неділі, 20 жовтня. На першому етапі гонщики долали рівнинний 149-кілометровий маршрут зі стартом та фінішем у місті Фанченган.

Сенсаційну перемогу здобув бельгійський гонщик команди Lotto Dstny Ліонель Таміньо, який у масовому фінішному спринті випередив співвітчизника Гейса Ван Хуке з Intermarche Wanty так колумбійця Хуана Себастьяна Молано із UAE Emirates. Для 28-річного Таміньо це перша в кар’єрі перемога на рівні Світового туру.

Результати першого етапу:

Завтра, на другому етапі Туру Гуансі гонщики подолають 181 км здебільшого рівнинної дистанції між Чонзуо та Цзінсі.

Нагадаємо, у суботу Тадей Погачар виграв Ломбардію-2024.