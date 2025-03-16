Аюсо виграв Тіррено – Адріатико-2025

Іспанський велогонщик Хуан Аюсо став переможцем велобагатоденки Тіррено – Адріатико-2025.

В рамках заключного, сьомого етапу гонщики подолали 147 км рівнинної дистанції з Порто Потенца Пічена до Сан Бенедетто дель Тронто.

Маршрут 7 етапу Тіррено - Адріатико-2025 tirrenoadriatico.it

Перемогу на заключному етапі здобув італієць Джонатан Мілан із Lidl Trek. Для цього це друга перемога на Тіррено – Адріатико-2025, раніше він виграв другий етап. У фінішному спринті з пелотону Мілан випередив ірландця Сема Беннетта з Decathlon Ag2r і нідерландця Олава Коойя з Visma Lease a Bike.

Компанію на підсумковому подіумі загального заліку Аюсо склали два італійці – Філіппо Ганна з Ineos Grenadiers і Антоніо Тібері з Bahrain Victorious.

Результати сьомого етапу:

Підсумковий загальний залік: