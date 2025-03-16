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Аюсо виграв Тіррено – Адріатико-2025

Олег Дідух — 16 березня 2025, 17:02
Аюсо виграв Тіррено – Адріатико-2025
Хуан Аюсо
Getty Images

Іспанський велогонщик Хуан Аюсо став переможцем велобагатоденки Тіррено – Адріатико-2025.

В рамках заключного, сьомого етапу гонщики подолали 147 км рівнинної дистанції з Порто Потенца Пічена до Сан Бенедетто дель Тронто.

Маршрут 7 етапу Тіррено - Адріатико-2025
Маршрут 7 етапу Тіррено - Адріатико-2025
tirrenoadriatico.it

Перемогу на заключному етапі здобув італієць Джонатан Мілан із Lidl Trek. Для цього це друга перемога на Тіррено – Адріатико-2025, раніше він виграв другий етап. У фінішному спринті з пелотону Мілан випередив ірландця Сема Беннетта з Decathlon Ag2r і нідерландця Олава Коойя з Visma Lease a Bike.

Компанію на підсумковому подіумі загального заліку Аюсо склали два італійці – Філіппо Ганна з Ineos Grenadiers і Антоніо Тібері з Bahrain Victorious.

Результати сьомого етапу:

Підсумковий загальний залік:

Джонатан Мілан Тіррено - Адріатико Хуан Аюсо Філіппо Ганна

Джонатан Мілан

Тіррено – Адріатико. Мілан виграв другий етап
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