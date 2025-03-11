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Тіррено – Адріатико. Мілан виграв другий етап

Олег Дідух — 11 березня 2025, 17:56
Тіррено – Адріатико. Мілан виграв другий етап
Джонатан Мілан
x.com/uae_tour

Переможцем другого етапу престижної багатоденки Світового туру Тіррено – Адріатико став італійський велогонщик команди Lidl Trek Джонатан Мілан.

В рамках другого етапу гонщики подолали 190 км з Камайоре в Фоллоніку. Попри перевал Канетто (4,1 км з середнім ухилом у 3,8%) в середині дистанції, етап завершився масовим спринтом.

Маршрут 2 етапу Тіррено - Адріатико-2025
Маршрут 2 етапу Тіррено - Адріатико-2025
tirrenoadriatico.it

Мілан виявився у ньому найшвидшим, випередивши нідерландця Майкеля Зейларда з команди Tudor Cycling і француза Поля Пеньое з Groupama FDJ.

Синю майку лідера загального заліку зберіг італієць Філіппо Ганна з Ineos Grenadiers, який вчора, 10 березня, виграв перший етап – розділку на 11,5 км.

Результати другого етапу:

Загальний залік:

В середу, 12 березня в рамках третього етапу Тіррено – Адріатико гонщики подолають 240 км з Фоллоніки у Фоліньо.

Джонатан Мілан Тіррено - Адріатико Філіппо Ганна

Тіррено - Адріатико

Тіррено – Адріатико. Ганна виграв перший етап
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