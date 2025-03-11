Тіррено – Адріатико. Мілан виграв другий етап

Переможцем другого етапу престижної багатоденки Світового туру Тіррено – Адріатико став італійський велогонщик команди Lidl Trek Джонатан Мілан.

В рамках другого етапу гонщики подолали 190 км з Камайоре в Фоллоніку. Попри перевал Канетто (4,1 км з середнім ухилом у 3,8%) в середині дистанції, етап завершився масовим спринтом.

Маршрут 2 етапу Тіррено - Адріатико-2025 tirrenoadriatico.it

Мілан виявився у ньому найшвидшим, випередивши нідерландця Майкеля Зейларда з команди Tudor Cycling і француза Поля Пеньое з Groupama FDJ.

Синю майку лідера загального заліку зберіг італієць Філіппо Ганна з Ineos Grenadiers, який вчора, 10 березня, виграв перший етап – розділку на 11,5 км.

Результати другого етапу:

Загальний залік:

В середу, 12 березня в рамках третього етапу Тіррено – Адріатико гонщики подолають 240 км з Фоллоніки у Фоліньо.