Тур Даун Андер. Велсфорд виграв другий етап поспіль
Австралійський велогонщик команди Red Bull Bora Сем Велсфорд став переможцем другого етапу багатоденки Світового туру Тур Даун Андер. Для цього це друга перемога поспіль на домашній гонці.
На другому етапі гонщики долали 129 км зі стартом і фінішем у Танунді. По ходу гонки спортсмени тричі долали перевал Менгерс Хілл: 2,8 км з середнім ухилом у 6,6%.
Пропри численні атаки фаворитів загального заліку на цьому підйомі, пелотон зумів нейтралізувати всі атаки та звести все до масового спринту, в якому Велсфорд виявився найшвидшим. На фініші він випередив бельгійця Арне Маріта з Intermarche Wanty та француза Браяна Кокара із Cofidis. Лідерство у загальному заліку також зберігає Велсфорд.
Результати другого етапу:
Загальний залік:
Завтра, 23 січня в рамках третього етапу гонщики подолають 148 км з Норвуда в Юрейдлу.