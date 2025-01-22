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Тур Даун Андер. Велсфорд виграв другий етап поспіль

Олег Дідух — 22 січня 2025, 11:22
Тур Даун Андер. Велсфорд виграв другий етап поспіль
Сем Велсфорд
x.com/tourdownunder

Австралійський велогонщик команди Red Bull Bora Сем Велсфорд став переможцем другого етапу багатоденки Світового туру Тур Даун Андер. Для цього це друга перемога поспіль на домашній гонці.

На другому етапі гонщики долали 129 км зі стартом і фінішем у Танунді. По ходу гонки спортсмени тричі долали перевал Менгерс Хілл: 2,8 км з середнім ухилом у 6,6%.

Маршрут другого етапу
Маршрут другого етапу
procyclingstats.com

Пропри численні атаки фаворитів загального заліку на цьому підйомі, пелотон зумів нейтралізувати всі атаки та звести все до масового спринту, в якому Велсфорд виявився найшвидшим. На фініші він випередив бельгійця Арне Маріта з Intermarche Wanty та француза Браяна Кокара із Cofidis. Лідерство у загальному заліку також зберігає Велсфорд.

Результати другого етапу:

Загальний залік:

Завтра, 23 січня в рамках третього етапу гонщики подолають 148 км з Норвуда в Юрейдлу.

велоспорт Тур Даун Андер Сем Велсфорд

Тур Даун Андер

Тур Даун Андер. Велсфорд виграв перший етап
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