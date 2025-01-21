Тур Даун Андер. Велсфорд виграв перший етап

Австралійський велогонщик команди Red Bull Bora Сем Велсфорд став переможцем першого етапу домашньої багатоденки Світового туру Тур Даун Андер-2025.

Першим етапом гонки були 151 км між Проспектом і Гумерачею горбистою місцевістю. На дистанції було три перевали другої категорії складності, проте вони не призвели до суттєвої селекції в пелотоні.

Маршрут першого етапу Procyclingstats.com

У підсумку Велсфорд здобув перемогу в масовому спринті з пелотону. Австралієць на фініші випередив двох британців – Меттью Бреннана з Visma Lease a Bike та Меттью Воллса з Groupama FDJ. Цей успіх дозволив гонщику Red Bull Bora очолити загальний залік Туру Даун Андер.

Результати першого етапу:

Завтра, 22 січня в рамках другого етапу гонщики проїдуть 129 км зі стартом і фінішем у Танунді з потрійним проходженням перевалу Менглерс Хілл – 2,8 км з середнім градієнтом у 6,6%.