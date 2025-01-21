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Тур Даун Андер. Велсфорд виграв перший етап

Олег Дідух — 21 січня 2025, 09:48
Тур Даун Андер. Велсфорд виграв перший етап
Сем Велсфорд
x.com/tourdownunder

Австралійський велогонщик команди Red Bull Bora Сем Велсфорд став переможцем першого етапу домашньої багатоденки Світового туру Тур Даун Андер-2025.

Першим етапом гонки були 151 км між Проспектом і Гумерачею горбистою місцевістю. На дистанції було три перевали другої категорії складності, проте вони не призвели до суттєвої селекції в пелотоні.

Маршрут першого етапу
Маршрут першого етапу
Procyclingstats.com

У підсумку Велсфорд здобув перемогу в масовому спринті з пелотону. Австралієць на фініші випередив двох британців – Меттью Бреннана з Visma Lease a Bike та Меттью Воллса з Groupama FDJ. Цей успіх дозволив гонщику Red Bull Bora очолити загальний залік Туру Даун Андер.

Результати першого етапу:

Завтра, 22 січня в рамках другого етапу гонщики проїдуть 129 км зі стартом і фінішем у Танунді з потрійним проходженням перевалу Менглерс Хілл – 2,8 км з середнім градієнтом у 6,6%.

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