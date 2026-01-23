Українська правда
Тур Даун Андер. Велсфорд виграв третій етап

Олег Дідух — 23 січня 2026, 10:57
Сем Велсфорд
Getty Images

Австралійський велогонщик команди Ineos Grenadiers Сем Велсфорд став переможцем третього етапу багатоденки Світового туру Тур Даун Андер. У п'ятницю, 23 січня, гонщики подолали 140 км здебільшого рівнинної дистанції з Хенлі Біч до Нейрна.

Маршрут 3 етапу
Маршрут 3 етапу
Procyclingstats.com

Велсфорд у фінішному спринті випередив переможця першого етапу, данця Тобіаса Лунда Андресена, та новозеландця Льюїса Боуера з Groupama FDJ. Лідерство в загальному заліку зберіг австралієць Джей Вайн із UAE Emirates.

Результати третього етапу:

Загальний залік:

У суботу, 24 січня, на гонщиків чекає ключовий етап Туру Даун Андер-2025 – 176 км горбистої дистанції зі стартом у Братоні та фінішем на підйомі Віллунга Хілл.

Напередодні другий етап виграв Джонатан Нарваес, який іде другим у загальному заліку.

