Тур Даун Андер. Велсфорд виграв третій етап

Австралійський велогонщик команди Ineos Grenadiers Сем Велсфорд став переможцем третього етапу багатоденки Світового туру Тур Даун Андер. У п'ятницю, 23 січня, гонщики подолали 140 км здебільшого рівнинної дистанції з Хенлі Біч до Нейрна.

Маршрут 3 етапу Procyclingstats.com

Велсфорд у фінішному спринті випередив переможця першого етапу, данця Тобіаса Лунда Андресена, та новозеландця Льюїса Боуера з Groupama FDJ. Лідерство в загальному заліку зберіг австралієць Джей Вайн із UAE Emirates.

Результати третього етапу:

Загальний залік:

У суботу, 24 січня, на гонщиків чекає ключовий етап Туру Даун Андер-2025 – 176 км горбистої дистанції зі стартом у Братоні та фінішем на підйомі Віллунга Хілл.

Напередодні другий етап виграв Джонатан Нарваес, який іде другим у загальному заліку.