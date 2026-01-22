Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Велоспорт

Тур Дайн Андер. Подвій успіх UAE Emirates на другому етапі

Олег Дідух — 22 січня 2026, 11:30
Тур Дайн Андер. Подвій успіх UAE Emirates на другому етапі
Джей Вайн
x.com/TeamEmiratesUAE

Австралійський велогонщик команди UAE Emirates Джей Вайн став переможцем другого етапу багатоденки Тур Даун Андер. У четвер, 22 січня, гонщики подолали 148 км горбистої дистанції з Норвуду до Юрейдли.

Маршрут 2 етапу Туру Даун Андер
Маршрут 2 етапу Туру Даун Андер
Procyclingstats.com

Вайн атакував на останньому підйомі за 14 км до фінішу разом зі своїм партнером по команді Джонатаном Нарваесом. У підсумку вони випередили переслідувачів на 58 секунд. Топ-3 із групи переслідувачів замкнув швейцарець Мауро Шмід із Jayco AlUla.

Цей подвійний успіх дозволив гонщикам UAE Emirates перехопити лідерство в загальному заліку Туру Даун Андер. Вайн за рахунок боніфікацій випереджає Нарваеса на 6 секунд.

Результати 2 етапу:

Загальний залік:

Напередодні перший етап виграв Тобіас Лунд Андресен. У п'ятницю, 23 січня, в рамках третього етапу гонщики подолають 141 км здебільшого рівнинної дистанції з Хенлі Біч до Нейрна.

Тур Даун Андер Джонатан Нарваес Джей Вайн

Тур Даун Андер

Тур Даун Андер. Андресен виграв перший етап
Тур Даун Андер. Вотсон виграв пролог
Перша велика велогонка сезону. Прев’ю Туру Даун Андер-2026
Переможний дебют Нарваеса у новій команді. Підсумки тижня у велоспорті
Нарваес виграв Тур Даун Андер-2025

Останні новини

Підтвердження віку21+

На сайті онлайн-медіа "Чемпіон" може розміщуватись реклама азартних ігор. Продовжуючи користуватись сайтом, ви підтверджуєте, що вам виповнилось 21 рік