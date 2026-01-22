Тур Дайн Андер. Подвій успіх UAE Emirates на другому етапі

Австралійський велогонщик команди UAE Emirates Джей Вайн став переможцем другого етапу багатоденки Тур Даун Андер. У четвер, 22 січня, гонщики подолали 148 км горбистої дистанції з Норвуду до Юрейдли.

Маршрут 2 етапу Туру Даун Андер Procyclingstats.com

Вайн атакував на останньому підйомі за 14 км до фінішу разом зі своїм партнером по команді Джонатаном Нарваесом. У підсумку вони випередили переслідувачів на 58 секунд. Топ-3 із групи переслідувачів замкнув швейцарець Мауро Шмід із Jayco AlUla.

Цей подвійний успіх дозволив гонщикам UAE Emirates перехопити лідерство в загальному заліку Туру Даун Андер. Вайн за рахунок боніфікацій випереджає Нарваеса на 6 секунд.

Результати 2 етапу:

Загальний залік:

Напередодні перший етап виграв Тобіас Лунд Андресен. У п'ятницю, 23 січня, в рамках третього етапу гонщики подолають 141 км здебільшого рівнинної дистанції з Хенлі Біч до Нейрна.