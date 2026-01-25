Українська правда
Вайн виграв Тур Даун Андер-2026

Олег Дідух — 25 січня 2026, 10:18
Вайн виграв Тур Даун Андер-2026
Джей Вайн
x.com/tourdownunder

Австралійський велогонщик команди UAE Emirates Джей Вайн став переможцем першої гонки Світового туру 2026 року – багатоденки Тур Даун Андер. У заключний день гонщики подолали 170 км горбистої дистанції зі стартом і фінішем у Стірлінгу.

Маршрут 5 етапу
Маршрут 5 етапу
Procyclingstats.com

Перемогу на етапі здобув британець Меттью Бреннан із команди Visma Lease a Bike. У фінішному спринті він випередив австралійця Фінна Фішера-Блека з Red Bull Bora та данця Тобіаса Лунда Андресена з Decathlon CMA CGM.

У підсумковому загальному заліку Вайн випередив швейцарця Мауро Шміда з Jayco AlUla та свого співвітчизника Гаррі Свіні з EF Education EasyPost.

Результати 5 етапу:

Підсумковий загальний залік:

Напередодні четвертий етап Туру Даун Андер виграв Ітан Вернон.

Тур Даун Андер Меттью Бреннан Джей Вайн

Тур Даун Андер

