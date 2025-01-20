Відкриття великого велосезону: Прев’ю Туру Даун Андер

Як і тенісисти, велогонщики розпочинають свій сезон в січні у Австралії. За традицією, першою гонкою календаря Світового туру є австралійська багатоденка Тур Даун Андер, яка цього року відбудеться з 21 до 26 січня. Вперше ця багатоденка пройшла у 1999 році, проте у 2021 і 2022 роках гонка не проводилася через труднощі, пов’язані з пандемією коронавірусу. Таким чином, Тур Даун Андер-2025 стане 25-м в історії – свого роду ювілей.

З перших же років свого існування гонка збирала доволі солідний склад учасників. Після того, як у 2008 році Тур Даун Андер отримав статус гонки елітного дивізіону, Світового туру (тоді ще Про Туру), ситуація стала ще кращою.

Саймон Герранс x.com/tourdownunder

Перший в історії Тур Даун Андер виграв знаменитий австралієць Стюарт О’Грейді. В цілому господарі на домашній гонці домінують, і виграли 14 із 24 попередніх видань багатоденки. Найуспішнішим гонщиком в історії Туру Даун Андер також є австралієць, Саймон Герранс, який перемагав у загальному заліку чотири рази – у 2006, 2012, 2014 і 2016 роках. Чинним чемпіоном гонки є британець Стівен Вільямс із команди Israel Premier Tech. Захистити титул переможця Туру Даун Андер – завдання непросте, за всю історію гонки це вдалося лише південноафриканцеві Дерілу Імпі в 2019 році.

Маршрут

У певні відрізки своєї історії Тур Даун Андер був гонкою для чистих спринтерів. Так було, наприклад наприкінці першого десятиліття ХХІ століття, коли багатоденку двічі (у 2008 і 2010 роках) вигравав знаменитий німець Андре Грайпель, а у 2009 році переміг інший спринтер, Аллан Девіс.

Проте з того часу концепція гонки змінилася, в маршрут щороку ставили щонайменше один етап з пагорбами, найчастіше – з фінішем на Віллунга Хілл, яка стала справжньою візитівкою Туру Даун Андер. Чисті спринтери за такого маршруту втрачали всі шанси у загальному заліку, проте їм залишали достатньо рівнинних етапів для боротьби за перемоги в окремі дні.

Цього року маршрут Туру Даун Андер незвично несприятливий для спринтерів: 5 із 6 етапів будуть зі складнощами рельєфу. Номінально рівнинним вважається лише фінальний етап зі стартом і фінішем у Аделаїді, хоча спринтери можуть отримати свої шанси також на першому та другому етапах. Складнощі рельєфу на них присутні, проте не надто серйозні та розташовані доволі далеко від фінішу: шанси висидіти у майстрів фінішного спринту будуть. Хоча слід враховувати і той факт, що це самий початок сезону, гонщики ще далекі від оптимальної фізичної форми, а, значить, і їхня здатність терпіти рельєф понижена.

Вирішальними з точки зору загального заліку будуть третій, четвертий на п’ятий етапи. На третьому на гонщиків чекатимуть 148 км з Норвуду до Юрейдли. На останніх 45 км гонщики двічі пройдуть підйом Прауд Резерв – 2,7 км з середнім градієнтом у 7,7%. Останнє проходження цього перевалу буде всього за 6 км до фінішу – цілком можна чекати відчутної селекції та атак від фаворитів.

Маршрут третього етапу procyclingstats.com

Наступного дня на гонщиків чекатимуть 158 км з Гленелга до Віктор Харбор. Головним підйомом дня буде Неттл Хілл (1,8 км, 8,4%). Проте розташований цей пагорб більш ніж за 20 км до фінішу. Навряд чи хтось із грандів наважиться на настільки ранню атаку, особливо враховуючи, що маршрут етапу пролягатиме в прибережній зоні з потенційно сильними вітрами. Проте селекція може бути суттєвою, і хтось із претендентів на загальний залік, можливо, втратить чимало часу.

Маршрут четвертого етапу procyclingstats.com

Вирішальним же буде п’ятий етап з класичним фінішем на згаданому вище підйомі Віллунга Хілл: 3,3 км, 7,4%. Віллунгу проходитимуть двічі, вперше – наскріь за 23 км до фінішу. З високою часткою імовірності, підсумковий загальний залік Туру Даун Андер дуже сильно нагадуватиме таблицю результатів п’ятого етапу.

Маршрут п'ятого етапу procyclingstats.com

Наступного дня гонка завершиться спринтерським етапом зі стартом і фінішем в Аделаїді. Сумарна дистанція шести етапів Туру Даун Андер-2025 складе 819,9 км.

Розклад етапів Туру Даун Андер-2025:

Вівторок, 21 січня: 1-й етап, Проспект – Гумерача, 151 км, пагорби

Середа, 22 січня: 2-й етап, Танунда – Танунда, 129 км, пагорби

Четвер, 23 січня: 3-й етап, Норвуд – Юрейлда, 147 км, пагорби

П’ятниця, 24 січня: 4-й етап, Гненелг – Віктор Харбор, 157 км, пагорби

Субота, 25 січня: 5-й етап, Макларен Вейл – Віллунга Хілл, 146 км, пагорби

Неділя, 26 січня: 6-й етап, Аделаїда – Аделаїда, 90 км, рівнина

Дійові особи

У статусі чинного чемпіона вийде на старт Тур Даун Андер Стівен Вільямс. Минулорічна перемога для британця була головним успіхом у кар’єрі на той момент, проте у квітні він доволі несподівано став переможцем знаменитої арденської класики Флеш Валлонь. Як уже зазначалося вище, захистити титул переможця Туру Даун Андер не вдавалося нікому, окрім Деріла Імпі, тому завдання перед Вільямсом стоїть непросте. Допомагатимуть йому в складі Israel Premier Tech такі класні гонщики, як Джордж Беннетт і Майкл Вудс. Останній може і сам стати небезпечним гравцем з точки зору боротьби за загальний залік.

Стівен Вільямс Getty Images

Головний талант нового австралійського покоління, Люк Плапп, розпочав сезон із золота та срібла на чемпіонаті Австралії. 24-річний гонщик Jayco AlUla виглядає одним із головних фаворитів Туру Даун Андер. У своєму розпорядженні Плапп матиме дуже солідну команду підтримки, складену переважно з австралійців. Єдиним легіонером у цьому складі Jayco AlUla буде швейцарець Мауро Шмід, який може поборотися за перемогу на одному з непростих за рельєфом етапів.

Цікавий склад привезла UAE Emirates. Під капітанським номером вийде на старт місцевий гонщик Джей Вайн. 29-річний австралієць дуже фізично обдарований, проте має великі проблеми з навиками керування велосипедом, через що часто падає та отримує травми. Якщо на Турі Даун Андер вдасться обійтися без цього – Джей буде одним із головних претендентів на перемогу.

Не варто списувати з рахунків і двох новачків команди – минулорічного віцечемпіона цієї гонки, Джонатана Нарваеса, та іспанського суперталанта Пабло Торреса, який розпочинає свій дебютний сезон на дорослому рівні. Цілком імовірно, дебют Торреса буде не менш феєричним, ніж у Ісаака Дель Торо минулого року. Сам мексиканець у минулому сезоні замкнув топ-3 загального заліку, проте цього року до Австралії не приїхав.

Пабло Торрес instagram.com/uae_team_emirates

Одразу три потенційних претенденти на високі місця в загальному заліку є у Ineos Grenadiers. Це ексчемпіон світу Міхал Квятковскі, місцевий улюбленець Лукас Хемілтон і легендарний ветеран Герейнт Томас, який розпочинає свій прощальний сезон у кар’єрі. Капітаном Picnic PostNL (колишня DSM Firmenich) буде одне із відкриттів минулого сезону, Оскар Онлі. Минулого року 22-річний британський талант завершив Тур Даун Андер четвертим у загальному заліку.

Не варто недооцінювати баскського ветерана Йона Ісагірре. Гонщик Cofidis минулий сезон завершив дуже солідно: четверте місце на Ломбардії та п’яте на Гран-Прі Монреаля. Головною ставкою EF Education EasyPost буде Естебан Чавес. Колумбійський ветеран залишається непоганим гірником, проте із відновленням у нього останніми роками величезні проблеми. Може яскраво провити себе британський талант Лукас Неруркар.

Йон Ісагірре instagram.com/teamcofidis

Цікаво буде поспостерігати за оновленою XDS Astana, тим більше, що склад команда Олександра Вінокурова привезла цікавий. Головною ставкою в загальному заліку буде Серхіо Ігіта. Загадкою залишається форма Альберто Беттіоля. Чинний чемпіон Італії в груповій гонці перейшов до Астани по ходу минулого сезону, проте після свого трансферу виглядав просто жахливо.

Одразу трьох потенційних претендентів на високі місця в загальному заліку привезла тепер вже колишня команда Ярослава Поповича, Lidl Trek. Йдеться про Хуана Педро Лопеса, Андреа Баджолі та нідерландського ветерана Бауке Моллему.

Що стосується спринтерів, то, як уже було сказано вище, у них цього року шансів проявити себе буде менше, ніж зазвичай. І тому зіркових фінішерів у стартовому протоколі Туру Даун Андер небагато, а тут ще й очевидний конфлікт між Калебом Юеном і Jayco AlUla, через який австралієць зник зі складу команди.

Сем Велсфорд x.com/tourdownunder

Головним фаворитом спринтерських етапів (чи етапу?) виглядає німець Філ Баухаус із Bahrain Victorious. Red Bull Bora привезла склад, заточений під господаря змагань, Сема Велсфорда. Cofidis сподівається на Браяна Кокара, який на минулорічному Турі Швейцарії нарешті добрався до своєї першої в кар’єрі перемоги на гонці Світового туру.