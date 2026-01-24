Українська правда
Тур Даун Андер. Вернон виграв четвертий етап

Олег Дідух — 24 січня 2026, 11:29
Ітан Вернон
Британський велогонщик команди NSN Ітан Вернон став переможцем четвертого етапу багатоденки Тур Даун Андер. Цей етап мав стати вирішальним з точки зору загального заліку, проте його довелося суттєво перебудувати через масштабні лісні пожежі в Австралії. Вирішальний фінішний підйом Віллунга Хілл довелося прибрати з маршруту.

Маршрут 4 етапу (оновлений)
Етап виявився спринтерським із фінішем у невеличкий пагорб. Вернон у фінішному спринті випередив данця Табіаса Лунда Андресена з Decathlon CMA CGM і новозеландця Лоуренса Піті з Red Bull Bora.

Важливі зміни відбулися в загальному заліку. Зійшов із дистанції еквадорець Джонатан Наравес із UAE Emirates, який ішов другим. Він важко впав на початку етапу та отримав переломи грудних хребців.

Результати четвертого етапу:

Загальний залік:

Тур Даун Андер-2026 завершиться у неділю, 25 січня, горбистим етапом із стартом і фінішем у Стірлінгу. Напередодні третій етап виграв Сем Велсфорд.

Тур Даун Андер

