Тур Даун Андер. Вернон виграв четвертий етап
Британський велогонщик команди NSN Ітан Вернон став переможцем четвертого етапу багатоденки Тур Даун Андер. Цей етап мав стати вирішальним з точки зору загального заліку, проте його довелося суттєво перебудувати через масштабні лісні пожежі в Австралії. Вирішальний фінішний підйом Віллунга Хілл довелося прибрати з маршруту.
Етап виявився спринтерським із фінішем у невеличкий пагорб. Вернон у фінішному спринті випередив данця Табіаса Лунда Андресена з Decathlon CMA CGM і новозеландця Лоуренса Піті з Red Bull Bora.
Важливі зміни відбулися в загальному заліку. Зійшов із дистанції еквадорець Джонатан Наравес із UAE Emirates, який ішов другим. Він важко впав на початку етапу та отримав переломи грудних хребців.
Результати четвертого етапу:
Загальний залік:
Тур Даун Андер-2026 завершиться у неділю, 25 січня, горбистим етапом із стартом і фінішем у Стірлінгу. Напередодні третій етап виграв Сем Велсфорд.