Тур Швейцарії. Альбанезе виграв другий етап

Італійський велогонщик команди EF Education EasyPost Вінченцо Альбанезе став переможцем другого етапу престижної багатоденки Світового туру Тур Швейцарії. Це його перша в кар’єрі перемога на рівні Світового туру.

Сьогодні, 16 червня, гонщики подолали 177 км горбистої дистанції з Арау до Шварцзеє.

Маршрут 2 етапу Туру Швейцарії-2025 procyclingstats.com

У фінішному спринті з основної групи Альбанезе випередив швейцарця Фабіо Крістена із команди Q36.5 і британця Льюїса Аскі з Groupama FDJ. Партнер останнього по команді Ромен Грегуар, який у неділю виграв перший етап, зберіг жовту майку лідера загального заліку.

Результати другого етапу:

Загальний залік:

У вівторок, 17 червня, в рамках третього етапу гонщики подолають 197 км горбистої дистанції з Арау до Хайдена.