Тур Швейцарії. Альбанезе виграв другий етап
Вінченцо Альбанезе
instagram.com/vincenalban
Італійський велогонщик команди EF Education EasyPost Вінченцо Альбанезе став переможцем другого етапу престижної багатоденки Світового туру Тур Швейцарії. Це його перша в кар’єрі перемога на рівні Світового туру.
Сьогодні, 16 червня, гонщики подолали 177 км горбистої дистанції з Арау до Шварцзеє.
У фінішному спринті з основної групи Альбанезе випередив швейцарця Фабіо Крістена із команди Q36.5 і британця Льюїса Аскі з Groupama FDJ. Партнер останнього по команді Ромен Грегуар, який у неділю виграв перший етап, зберіг жовту майку лідера загального заліку.
Результати другого етапу:
Загальний залік:
У вівторок, 17 червня, в рамках третього етапу гонщики подолають 197 км горбистої дистанції з Арау до Хайдена.