Евенепул виграв Амстел Голд Рейс-2026
Зірковий бельгійський велогонщик команди Red Bull Bora Ремко Евенепул став переможцем першої з трьох арденських класик сезону – нідерландської Амстел Голд Рейс, яка цього разу відбулася в ювілейний, 60-й раз у історії. Гонщики подолали 257 км горбистої дистанції з Мастріхта до Валькенбурга.
У парному фінішному спринті за перемогу Евенепул випередив минулорічного переможця Амстел Голд Рейс, данця Маттіаса Ск'єлмосе з команди Lidl Trek. Топ-3 у спринті з другої групи замкнув француз Бенуа Конефруа з команди UAE Emirates.
Підсумкові результати:
Нагадаємо, минулого тижня Воут Ван Арт виграв Париж – Рубе. У середу, 22 квітня, відбудеться друга арденська класика сезону – бельгійська одноденка Флеш Валлонь.