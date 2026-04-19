Евенепул виграв Амстел Голд Рейс-2026

Зірковий бельгійський велогонщик команди Red Bull Bora Ремко Евенепул став переможцем першої з трьох арденських класик сезону – нідерландської Амстел Голд Рейс, яка цього разу відбулася в ювілейний, 60-й раз у історії. Гонщики подолали 257 км горбистої дистанції з Мастріхта до Валькенбурга.

У парному фінішному спринті за перемогу Евенепул випередив минулорічного переможця Амстел Голд Рейс, данця Маттіаса Ск'єлмосе з команди Lidl Trek. Топ-3 у спринті з другої групи замкнув француз Бенуа Конефруа з команди UAE Emirates.

The Olympic champion out-sprints Mattias Skjelmose to claim his first Amstel Gold victory. — Cycling on TNT Sports (@cyclingontnt) April 19, 2026

Нагадаємо, минулого тижня Воут Ван Арт виграв Париж – Рубе. У середу, 22 квітня, відбудеться друга арденська класика сезону – бельгійська одноденка Флеш Валлонь.