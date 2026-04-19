Евенепул виграв Амстел Голд Рейс-2026

Олег Дідух — 19 квітня 2026, 18:29
Евенепул виграв Амстел Голд Рейс-2026
Зірковий бельгійський велогонщик команди Red Bull Bora Ремко Евенепул став переможцем першої з трьох арденських класик сезону – нідерландської Амстел Голд Рейс, яка цього разу відбулася в ювілейний, 60-й раз у історії. Гонщики подолали 257 км горбистої дистанції з Мастріхта до Валькенбурга.

Маршрут Амстел Голд Рейс-2026
Маршрут Амстел Голд Рейс-2026
procyclingstats.com

У парному фінішному спринті за перемогу Евенепул випередив минулорічного переможця Амстел Голд Рейс, данця Маттіаса Ск'єлмосе з команди Lidl Trek. Топ-3 у спринті з другої групи замкнув француз Бенуа Конефруа з команди UAE Emirates.

Підсумкові результати:

Нагадаємо, минулого тижня Воут Ван Арт виграв Париж – Рубе. У середу, 22 квітня, відбудеться друга арденська класика сезону – бельгійська одноденка Флеш Валлонь.

Третій титул Погачара на Турі Фландрії, вражаючий дебют Евенепула. Підсумки тижня
Погачар проти всіх, несподіваний дебют Евенепула. Прев’ю Туру Фландрії-2026
Тур Каталонії. Друга перемога Годона, падіння Евенепула
Тур Каталонії. Годон виграв перший етап
Дель Торо виграв битву у Тібері, провал Евенепула. Підсумки тижня у велоспорті

