Алафіліпп, Ван Гілс, Саймон Єйтс та інші. Топ-10 трансферів міжсезоння у велоспорті

До початку нового сезону великого шосейного велоспорту залишилося не так і багато часу: вже 21 січня стартує перша багатоденка Світового туру, австралійський Тур Даун Андер. Склади провідних команд уже сформовані, за міжсезоння відбулося чимало цікавих та важливих переходів. До вашої уваги 10 найгучніших трансферів велосипедного міжсезоння, які можуть значним чином вплинути на хід нової кампанії.

Пабло Торрес (Іспанія, 19 років, UAE Emirates)

Розпочинаємо з переходу Пабло Торреса, який повноцінним трансфером можна назвати лише з натяжкою. Для 19-річного іспанця контракт з UAE Emirates став першим професійним, проте минулий сезон він провів у молодіжній команді все тієї ж UAE Emirates. Останніми роками проєкту з ОАЕ немає рівних у роботі з молодими талантами: щороку саме вони виграють боротьбу за найперспективніших юніорів світу.

Торрес – саме з таких. У минулому сезоні він не виграв Тур де ль’Авенір, Тур де Франс для молодих, посівши друге місце в загальному заліку. Проте іспанець зарекомендував себе як, напевно, гонщик із найбільшим потенціалом у своїй віковій категорії. Вразив він, перш за все, перемогою на заключному етапі Авеніра з фінішем на одному з найважчих підйомів світового велоспорту, Колле делле Фінестре.

Пабло Торрес instagram.com/uae_team_emirates

Найближчого переслідувача того дня Торрес випередив на 3 хвилини і 43 секунди, при цьому проїхавши гору швидше, ніж Кріс Фрум на Джиро-2018, коли видав один із найепічніших перфомансів у сучасному велоспорті! Безумовно, той факт, що Пабло побив рекорд легендарного британця, говорить зокрема і про те, наскільки різко виросли швидкості в світовому велоспорті за останні роки. Але, водночас, це і свідчення величезного потенціалу Торреса як гірника. В UAE Emirates у нього дуже вірять, і дали іспанцеві контракт одразу на 6 років. І Пабло під силу дебютувати на дорослому рівні не менш яскраво, ніж Ісааку Дель Торо у 2024 році.

Ленні Мартінес (21 рік, Франція, з Groupama FDJ у Bahrain Victorious)

У 2023 році Ленні Мартінес з’явився у дорослому велоспорті як один із головних французьких талантів нового покоління. У Groupama FDJ на цього розраховувати як потенційно центральну фігуру проєкту після завершення кар’єри Тібо Піно. Проте втримати свого таланта команді Марка Мадьо не вдалося: його переманив Bahrain Victorious.

Ленні Мартінес instagram.com/lennymrtz

Більшість лідерів команди – Пельо Більбао, Джек Хейг, Дам’яно Карузо – гонщики доволі вікові. З потенційних конкурентів Мартінеса за місце капітана Bahrain Victorious на головних багатоденках – Антоніо Тібері та Сантьяго Буйтраго. У такій компанії Ленні шанси проявити себе точно отримає, а виховувати топових гірників у проєкті Мілана Ержена вміють. Можна лише дивуватися, чому Groupama FDJ не втримали гонщика, який міг і повинен був стати лідером команди на багато років наперед.

Валентен Паре-Пентр (23 роки, Франція, з Decathlon Ag2r у Soudal Quick Step)

У 2024 році, особливо в його першій половині, феєрила уся команда Decathlon Ag2r, зокрема молодший з братів Паре-Пентр, Валентен. У квітні він фінішував четвертим на Турі Альп – багатоденці, яка вважається генеральною репетицією Джиро д’Італія.

Блискуче виглядав француз і на самій "Корса роза", вигравши у очній боротьбі з таким зірками як Ромен Барде чи Андреа Баджолі гірський етап до Бокка делла Сельва. Ще тоді, у травні, Паре-Пентр домовився про перехід у Soudal Quick Step.

Валентен Паре-Пентр instagram.com/soudalquickstepteam

У 2025 році повної свободи дій Валентен, імовірно, не отримає: на деяких гонках доведеться працювати на Ремко Евенепула. Проте можна не сумніватися в тому, що свої шанси проявити себе француз отримає. Soudal Quick Step після відставки Патріка Лефевра вступає в епоху невизначеності, проте Валентен – один із тих, хто може та повинен гарантувати бельгійському проєкту світле майбутнє навіть без свого творця.

Джонатан Нарваес (27 років, Колумбія, з Ineos Grenadiers в UAE Emirates)

Тадей Погачар приїхав на Джиро д’Італія-2024 з наміром побити усі можливі рекорди, зокрема – пронести рожеву майку лідера від першого етапу до останнього. Для цього потрібно було вигравати непростий за рельєфом перший етап до Турину. І словенець зробив усе можливе для цього, проте так і не зміг скинути з колена Джонатана Нарваеса та Максімільяна Шахманна. І перший несподівано обіграв словенця у фінішному спринті. Погачар поклав усі сили на перемогу в гонці, проте не зумів її виграти – таке у 2024 році траплялося вкрай нечасто.

Джонатан Нарваес instagram.com/uae_team_emirates

Аби таке не повторювалося, UAE Emirates вирішили підписати Нарваеса у свою команду – благо, його контракт з Ineos Grenadiers закінчувався, а з британського проєкту зараз, попри величезний бюджет, втікають всі, хто може. Колумбієць, який свою першу перемогу на етапах Джиро здобув у 2020 році в очній боротьбі з Марком Падуном завдяки проколу колеса в українця, UAE Emirates точно пригодиться: прекрасний панчер, який може перемагати на окремих етапах Гран турів і показувати високі результати на складних за рельєфом одноденках, при цьому ще й у потрібні моменті бути корисним грегарі для того ж Погачара чи інших зірок проєкту.

Том Підкок (25 років, Велика Британія, з Ineos Grenadiers у Q36.5)

Це таки сталося: Том Підкок покинув Ineos Grenadiers. Відхід зіркового британського маунтінбайкера здавався неминучим ще у жовтні, коли керівництво британської команди в останній момент виключило його зі складу на Ломбардію через те, що Том вів переговори з Tudor Cycling. Деякий час здавалося, що конфлікт якось вдалося владнати, проте у грудні Підкок все ж підписав контракт з новою командою – щоправда, нею став Q36.5, а не Tudor Cycling.

Перехід із однієї із найбагатших команд світу в команду Проконтинентального дивізіону – очевидний крок назад у кар’єрі Підкока, тим більше, що, подейкують, що Тому довелося піти й на зниження зарплати, хоч і незначне. Втім, такий розвиток кар’єри британця – закономірний наслідок того, що його кар’єра в останні декілька років розвивалася не настільки стрімко, як на це сподівалися в Ineos. Так, на одноденках були гучні успіхи, як-от перемоги на Страде Б’янке та Амстел Голд Рейс, проте усі спроби зліпити з Підкока зірку багатоденок завершилися невдачею.

З Q36.5 Том підписав трирічний контракт, там від, беззаперечно, буде центральною фігурою проєкту та отримає шанс перезапустити кар’єру. Чи шкодує Ineos Grenadiers про втрату Підкока? Важко сказати. З фінансової точки зору його відхід піде на користь команді: зарплата британця була неадекватно завищеною. Проте зі спортивної точки зору відхід Підкока точно буде втратою – перш за все тому, що заміни йому не було знайдено ніякої. Зірки одна за одною покидають одну із найбагатших команд світу, а на їхні місця не приходять нові. Проте це вже тема для зовсім іншої розмови.

Марк Хірші (26 років, Швейцарія, з UAE Emirates у Tudor Cycling )

Однією із найбільш активних команд у це міжсезоння була Tudor Cycling, яка після початку співпраці з Red Bull, очевидно, отримала серйозний приріст бюджету. І якщо Тома Підкока підписати не вдалося, то з Марком Хірші все зрослося.

Кар’єра швейцарця розпочиналася просто блискуче: у 2018 році він виграв групову гонку чемпіонату світу серед андерів (вікова категорія до 23 років), у якій випередив таких людей, як Тадей Погачар, Джей Хіндлі чи наш Марк Падун. Із адаптацією до дорослого велоспорту, спершу здавалося, проблем теж немає. У ковідний сезон 2020 року Хірші виграє Флеш Валлонь і етап Тур де Франс, стає другим на Льєж – Бастонь – Льєж і завойовує бронзу чемпіонату світу – тепер уже серед дорослих.

Втім, після такого яскравого сезону-2020 у кар’єрі Хірші наступила глибока та тривала криза, з якої швейцарець почав виходити лише минулого року. Проте на той час керівництво UAE Emirates уже ухвалило принципове рішення попрощатися з Марком, якому потрібно було шукати нову команду. Саме тоді на горизонті з’явився Tudor Cycling.

Так, перехід із однієї з найкращих команд світу в Проконтинентальний дивізіон можна назвати кроком назад у кар’єрі, проте і плюсів достатньо. У проєкті Фабіана Канчеллари Хірші стане однією з ключових фігур і не матиме проблем із відбором до складу на головні гонки сезону – принаймні, ті, на які команда отримає вайлдкард.

Жуліан Алафіліпп (32 роки, Франція, з Soudal Quick Step у Tudor Cycling )

Втім, головним підписанням Tudor Cycling став не Хірші, а Жуліан Алафіліпп. Французька суперзірка провела усю кар’єру в складі Quick Step, проте останні три роки були відверто невдалими. Падіння, травми, слабка форма – все це не давало Алафіліппу повною мірою реалізувати весь свій потенціал та призводило до конфліктів з генеральним менеджером проєкту, Патріком Лефевром. Той публічно критикував свого гонщика, звинувачував Жуліана у надмірній любові до вечірок і алкоголю, у тому, що він потрапив під занадто сильний вплив своєї дружини, Маріон Русс, і відкрито заявляв, що Алафіліпп не відпрацьовує свою зарплату.

Наприкінці минулого року одіозний Лефевр несподівано пішов у відставку з посади генерального менеджера Quick Step, проте Алафіліпп на той момент уже підписав трирічний контракт з Tudor Cycling. І французу такий крок у кар’єрі дійсно був потрібен. Втрата мотивації останніми роками була очевидна: навряд чи слова Лефевра про алкоголь і вечірки були висмоктані з пальця, та й результати говорять про це красномовніше за будь-які слова.

Динаміка кар’єри Алафіліппа останніми роками – це великий ризик того, що Жуліан перетворюється на "збитого льотчика", і давати такому гонщику щедрий з фінансової точки зору контракт одразу на три роки – здавалося б, великий ризик для Tudor Cycling. Проте вигоди, які отримує проєкт Канчеллари, переважають економічні ризики. Підписання Алафіліппа – це практично гарантія отримання вайлдкард на величезну кількість топових гонок Світового туру, включно з Тур де Франс: важко уявити собі, щоб організатори "Великої петлі" не запросили на гонку головну зірку французького велоспорту.

Тому, навіть якщо результати Жуліана не вражатимуть – його підписання все одно буде вигідним кроком для Tudor Cycling. Сам же Алафіліпп отримує чудову можливість перезавантажити свою кар’єру. І тепер вибір за самим французом: він хоче повернутися на топовий рівень чи перетворитися на весільного генерала?

Саймон Єйтс ( 32 роки, Велика Британія, з Jayco AlUla у Visma Lease a Bike)

Як і Алафіліпп, Саймон Єйтс покинув команду, за яку виступав протягом усієї професійної кар’єри. Минулий сезон для британця вийшов найгіршим за останні роки, і Саймон вирішив, що пора змінювати щось кардинально. Саме тоді на горизонті з’явився варіант із однією із найсильніших команд світу, Visma Lease a Bike.

У такому переході для Єйтса є свої мінуси: на відміну від Jayco AlUla, у нідерландському проєкті він не буде центральною фігурою та не отримає такої ж повної свободи дій. Проте плюси можуть все ж переважити. Ні для кого не секрет, що на даний момент саме Visma Lease a Bike та UAE Emirates володіють найбільш передовою методикою підготовки гонщиків, у цих командах багато спортсменів демонстрували та демонструють свої найкращі результати в кар’єрі.

Саймон Єйтс instagram.com/teamvisma_leaseabike

Два роки тому в UAE Emirates перейшов брат-близнюк Саймона Єйтса, Адам, і такий крок у кар’єрі дозволив йому вийти на принципово новий рівень. Саймон завжди вважався більш талановитим за свого брата, це гонщик з потенціалом переможця Гран турів, тому в Visma Lease a Bike британець може не просто повернутися до свого рівня 2018 року, а й стрибнути вище. Так, на Тур де Франс доведеться працювати на Йонаса Вінгегора, проте на Джиро чи Вуельті на статус капітана Єйтс може розраховувати.

Visma Lease a Bike, в свою чергу, отримує елітного грегарі для Вінгегора та гонщика, який може і сам приносити призові місця на супербагатоденках. Брату Саймона, Адаму, в 2023 році навіть вдалося поєднати ці дві речі: працюючи на Тадея Погачара, він заїхав на третє місце на Тур де Франс.

Бен О’Коннор (29 років, Австралія, з Decathlon Ag 2 r у Jayco AlUla )

Decathlon Ag2r – це типова для футболу історія скромної команди, яка раптово вистрелила, після чого всіх її головних талантів розкупили більш багаті клуби. Валентен Паре-Пентр, як уже було зазначено вище, відправився у Soudal Quick Step, а Бена О’Коннора переманила Jayco AlUla – саме на заміну Саймону Єйтсу.

Бен О'Коннор instagram.com/greenedgecycling

Перехід головної зірки австралійського велоспорту в австралійський проєкт – цей союз виглядає максимально природним і гармонійним. Проте підстави для скепсису також є. 2024 рік виявився беззаперечно найкращим у кар’єрі О’Коннора: четверте місце в загальному заліку Джиро, друге – на Вуельті, срібло чемпіонату світу – серйозний список досягнень Проте не покидає враження, що у минулому році Бен стрибнув вище голови (особливо це стосується виступу на Вуельті), і повторити такий успіх йому буде непросто. Тому, для Jayco AlUla ставка на О’Коннора дещо ризикована, хоча кращих варіантів на заміну Єйтсу на ринку все одно не було.

Максім Ван Гілс (25 років, Бельгія, з Lotto Dstny в Red Bull Bora )

Найбільш резонансний трансфер міжсезоння. Максім Ван Гілс став одним із головних відкриттів минулого сезону: третє місце на Страде Б’янке, сьоме на Мілан – Санремо, третє на Флеш Валлонь, четверте на Льєж – Бастонь – Льєж та Гран-Прі Монреаля, перемога на Ешборн – Франкфурт – далеко не повний перелік всіх досягнень гонщика Lotto Dstny в 2024 рокі. Звичайно, такі успіхи не могли не привернути увагу найбагатших команд світового пелотону, особливо Bora Hansgrohe, чий бюджет із появою Red Bull у якості титульного спонсора зріс вдвічі.

Максім Ван Гілс instagram.com/maximvangils

Проблема полягала в тому, що у Ван Гілса був контракт із Lotto Dstny ще на два роки. Проте бельгієць в односторонньому порядку розірвав угоду, а його рідна команда навіть не отримала компенсації – відповідного пункту в контракті не було.

Red Bull Bora отримує дуже серйозне підсилення, перш за все, під весняні класики – важливе підписання після того, як не вдалося переманити Воута Ван Арта. Зарплата самого бельгійця в новій команді становитиме 2,4 мільйони євро на рік – більш ніж вдвічі більше, ніж він отримував у Lotto Dstny.

Проте перехід Ван Гілса може мати набагато більш глобальні та довгострокові наслідки для світу велоспорту. В майбутньому команди навряд чи захочуть повторювати помилки Lotto Dstny та прописуватимуть у контрактах своїх гонщиків компенсації за розірвання угоди. Цілком можливо, уже за декілька років світовий велоспорт в’їде в епоху трансферної системи, схожої на футбольну.