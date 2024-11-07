У Red Bull новий мегапроект: тепер вони спонсорують топову велокоманду

26 червня 2024 року, за декілька днів до старту Тур де Франс, у велокоманді Bora Hansgrohe офіційно наступила нова ера. Новим титульним спонсором клубу став Red Bull, з того моменту проект Ральфа Денка називається Red Bull Bora Hansgrohe. Виробник енергетичних напоїв впродовж багатьох років спонсорує команди та спортсменів у багатьох різних видах спорту, тому його поява у шосейному велоспорті ні для кого не стала великим сюрпризом. Якщо щось і дивувало, то, радше, те, чому австрійський бренд вирішив почати інвестувати у такий популярний в Європі вид спорту лише зараз.

Поява Red Bull стала неабиякою подією не лише для Bora Hansgrohe, а й для всього світового велоспорту. Ще до приходу австрійського гіганта проект Ральфа Денка мав у своєму розпорядженні дуже солідний за мірками Світового туру бюджет приблизно в 25 мільйонів євро на рік. За інформацією ЗМІ, приєднання до команди Red Bull дозволило збільшити бюджет вдвічі. А це уже 50 мільйонів євро, які максимально наближають німецько-австрійський проект до найбагатшої команди світу, Ineos Grenadiers. Враховуючи те, що в останні роки у британців, незважаючи на величезні фінансові ресурси у розпорядженні, справи йдуть відверто погано, Red Bull Bora отримала шанс стати велокомандою №1 у світі. Тим більше, що і до появи австрійського бренду команда Ральфа Денка за співвідношенням бюджет/результат була досить ефективною.

Досвід футболу, Формули-1 та багатьох інших видів спорту змусив нас звикнути до того, що Red Bull приділяє велику увагу вихованню молодих талантів, створюючи цілу вертикаль у різних вікових категоріях. Цим самим австрійці зайнялися і у велоспорті. У Bora Hansgrohe вже існувала юніорська команда (вікова категорія – U19) GRENKE - Auto Eder.

Проте Red Bull вирішив створити ще й молодіжну команду (вікова категорія – U23), якій дали назву Red Bull Bora Hansgrohe Rookies. Вона вже отримала на 2025 рік ліцензію Континентального дивізіону – третьої за силою ліги світового велоспорту. Ця команда покликана стати зв’язною ланкою між юніорською GRENKE - Auto Eder та основним складом. Першим гонщиком новоствореної команди став італійський суперталант Лоренцо Фінн, який наприкінці вересня став чемпіоном світу серед юніорів у груповій гонці. Сезон-2024 17-річний спортсмен провів саме у GRENKE - Auto Eder, і заробив собі славу чи не головного таланта нового покоління.

Втім, практика тих же футболу чи Формули-1 показує, що Red Bull не лише створює вертикаль молодіжних команд, а й намагається окутати вид спорту, в який заходить, мережею з декількох клубів дорослого рівня. Схоже, цим шляхом австрійці вирішили піти і у велоспорті. В середині жовтня у ЗМІ появилась інформація про те, що дітище Дітріха Матешица планує стати спонсором команди Tudor Cycling, яка виступає у Проконтинентальному турі – другому за силою дивізіоні світового велоспорту. До речі, власником клубу є легендарний Фабіан Канчеллара.

Поки що ця інформація ніякого офіційного підтвердження не отримала, проте між першими чутками про те, що Red Bull спонсоруватиме Bora Hansgrohe та офіційним оголошенням пройшло приблизному дев’ять місяців. Тому викреслювати такий варіант розвитку подій з числа імовірних точно не варто, особливо знаючи почерк та стиль роботи австрійців.

Red Bull захотів з ноги відкрити для себе двері у світовий велоспорт і одразу ж здійснити дуже гучний трансфер. Оскільки переманити Тадея Погачара з UAE Emirates було нереальним завданням, австрійці вибрали Ремко Евенепула з Soudal Quick Step: проект Патріка Лефевра зараз має у своєму розпорядженні далеко не безмежні фінансові ресурси.

Ремко Евенепул instagram.com/remco.ev

Умови бельгійцеві запропонували королівські: зарплата в 10 мільйонів євро на рік і можливість запросити з собою у новому команду трьох людей з Soudal Quick Step. Зарплата в 10 мільйонів євро на рік зробила б Евенепула найбільш високооплачуваним велогонщиком світу: навіть Погачар за новим контрактом з UAE Emirates отримає "всього" 50 мільйонів за шість років. Для того, щоб переконати Ремко змінити команду, Red Bull Bora навіть переманила до своєї структури менеджменту головного тренера збірної Бельгії Свена Вантуренхаута.

Спроби Red Bull Bora підписати Евенепула обурили генерального менеджера Soudal Quick Step Патріка Лефевра, який публічно розкритикував поведінку свого колеги, Ральфа Денка:

"Ви знаєте мого друга Ральфа Денка? Він уже двічі робив те, що зазвичай не заведено робити – пропонував контракт з дуже високими бонусами гонщику, у якого вже є контракт. Він зробив це вперше чотири роки тому і зробив це знову цього року – він пропонував контракт Ремко. А минулого тижня я чув, що він зустрічався з Томом Підкоком. Думаю, мені Денк не подобається".

Проте Евенепул доволі несподівано вирішив залишитися в Soudal Quick Step на зарплаті у 5 мільйонів євро на рік. Втім, ставити крапку в цій історії ще точно зарано. Цілком імовірно, що переговори відновляться наступного року. А можливо і раніше: у ростері Red Bull Bora на 2025 рік досі є п’ять вільних місць.

Тривалий час на роль зіркового підписання Red Bull Bora претендував інший бельгієць, Воут Ван Арт. Такий трансфер виглядав би максимально логічним. Протягом багатьох років Red Bull є особистим спонсором гонщика Visma Lease a Bike, логотип австрійського бренду зображений на шоломі Воута. Ще наприкінці минулого року Bora Hansgrohe, здавалося б, заклала фундамент під такий трансфер, при підписанні Пріможа Рогліча переманивши Марка Ламбертса, який протягом 12 років був особистим тренером Ван Арта. Проте все це теж не спрацювало: бельгієць вирішив продовжити контракт з Visma Lease a Bike.

Воут Ван Арт instagram.com/woutvanaert

Хоча перехід Ван Арта був би дуже вдалим рішенням для Red Bull Bora. У складі команди вже є величезна кількість сильних багатоденників та гірників, а ось яскраво вираженого лідера на класики, особливо північні, дуже не вистачає.

Що стосується тих трансферів, які Red Bull Bora таки вдалося здійснити, то тут супергучних імен немає, проте цікавих переходів достатньо. З тієї ж Visma Lease a Bike переманили 24-річних нідерландських братів-близнюків Міка та Тіма Ван Дейке – підсилення саме під північні класики. Цікавим придбанням виглядає Оєр Ласкано з Movistar. У 2024 році він сильно проявив себе як на фламандських одноденках (третє місце на Куурне – Брюссель – Куурне), так і на гірських за маршрутом багатоденках (дев’яте місце у загальному заліку Критеріума Дофіне). За правильної роботи 24-річний іспанець може вирости у когось схожого за ступенем універсалізму на Маттео Йоргенсона.

Ще одне цікаве підписання – молодий італійський талант Джуліо Пелліццарі, призер Тур де ль’Авенір (Тур де Франс для молодих) 2023 року. Для нього 2024 рік був дебютним у професіоналах, 20-річний проспект виступав за проконтинентальну VF Group Bardiani CSF, і виглядав досить непогано. Зокрема, на Джиро д’Італія, де Пелліццарі фінішував другим у гірському заліку і був дуже близький до перемоги на 16 етапі до Санта Крістіни, поступившись лише неперевершеному Погачару. Перехід у Red Bull Bora дасть можливість Джуліо вийти на якісно новий рівень.

Прімож Рогліч явно буде задоволений підписанням свого співвітчизника і прекрасного грегарі Яна Тратніка, якого також переманили із Visma Lease a Bike. Підсилять команду два новозеландські таланти – Фінн Фішер-Блек і Лоуренс Піті.

Доволі сумнівним виглядає підписання Джанні Москона. Так, ще кілька років тому італієць був гонщиком дуже високого рівня, був близький до перемоги в Париж – Рубе-2021, проте останні три роки в його кар’єрі були відверто провальними. Не допоміг навіть перехід у Soudal Quick Step: за весь 2024 рік Москон жодного разу не фінішував вище 34-го місця в гонці будь-якого рівня. Тому, хоч потенціал у Джанні є, вік далеко не ветеранський (лише 30 років), у відродження італійця віриться слабко.

redbullborahansgrohe.com

Втрати у Red Bull Bora доволі гучні за іменами. Перш за все, варто зазначити, що команда в значній мірі втратися своє німецьке обличчя: проект покинули Максимільян Шахманн, Емануель Бухманн та Леннард Кемна. Хоча, враховуючи результати Бухманна в останні кілька років, його перехід у Cofidis точно не стане трагедією для команди Ральфа Денка. Також проект покинули Рене Ігіта та Боб Юнгельс.

Незважаючи на те, що здійснити надзвичайно гучний трансфер Red Bull Bora поки що не вдалося, склад у команди і так дуже сильний. Втім, за 2024 рік у колективі назріли декілька потенційних конфліктів, і менеджменту доведеться проявити неабияку гнучкість, аби згладити кути.

Справа в тому, що минулого року тоді ще Bora Hansgrohe підписала Пріможа Рогліча, який за живого Йонаса Вінгегора не міг отримати капітанський статус у Visma Lease a Bike на Тур де Франс, і при цьому горів бажанням ще раз спробувати виграти "Велику петлю".

Підписавши зіркового словенця, Bora Hansgrohe розпланувала весь сезон-2024 під його мету виграти Тур. Заради цього забути про особисті амбіції змусили навіть таких сильних багатоденників як Джей Хіндлі чи Алєксандр Власов. І, ходили чутки, що Хіндлі це не дуже сподобалося, і провести ще один сезон без жодного Гран туру з капітанським статусом він не готовий.

Прімож Рогліч redbullborahansgrohe.com

У ЗМІ вже з’явилась інформація про те, що у 2025 році Рогліч планує їхати Джиро та Тур, а це значить, що як мінімум на одній із цих гонок словенцеві доведеться штовхатися ліктями з Хіндлі. Ймовірно, Джей пропустить "Корса роза" і поїде Тур в статусі співкапітана команди з Роглічем. Враховуючи, що у словенця за плечами буде італійський Гран тур, його шанси на загальний залік на французьких дорогах будуть досить сумнівними.

Не забуваємо про те, що є ще й Дані Мартінес, який у 2024 році став другим у загальному заліку Джиро. Також по ходу сезону, що завершився, раптово і дуже яскраво вистрілив Флоріан Ліповітц. Німецький екс-біатлоніст вже довів, що здатен успішно їхати Гран тури на загальний залік, фінішувавши сьомим на Вуельті, й також, імовірно, захоче отримати певну свободу дій. Тому, хоча Red Bull Bora досі навіть близько не реалізувала свої нові, значно більші фінансові можливості, у команди вже виникають проблеми занадто великої кількості гонщиків з серйозними особистими амбіціями. Незалежно від того, наскільки успішно менеджмент Red Bull Bora зможе вирішити ці проблеми, спостерігати за розвитком австрійсько-німецького проекту в наступні роки буде дуже цікаво.