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Red Bull спонсоруватиме ще одну велокоманду

Олег Дідух — 18 грудня 2024, 12:50
Red Bull спонсоруватиме ще одну велокоманду
tudorprocycling.com

Швейцарська велокоманда Tudor Cycling оголосила про початок співпраці з австрійським брендом енергетичних напоїв Red Bull.

Про це повідомляє пресслужба команди.

Red Bull стане партнером Tudor з енергетичних напоїв. Це вже друга велокоманда, з якою співпрацює австрійський бренд. Також компанія є титульним спонсором відомої команди Світового туру Red Bull Bora Hansgrohe.

Tudor Cycling – команда Проконтинентального туру, другого за силою дивізіону світового велоспорту. На 2025 рік команда підписала двох зіркових гонщиків – Марка Хірші та дворазового чемпіона світу, Жуліана Алафіліппа. Засновником Tudor Cycling є легендарний у недавньому минулому швейцарський велогонщик, Фабіан Канчеллара.

Red Bull Bora Hansgrohe виступає в елітному дивізіоні, Світовому турі.

Red Bull велоспорт

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