Троншон сенсаційно виграв 10 етап Вуельти-2026

Французький велогонщик команди Groupama FDJ Бастьєн Троншон став переможцем 10 етапу Вуельти-2026. У вівторок, 1 вересня, після першого дня відпочинку гонка відновилася 185-кілометровим горбистим етапом із Алькараса до Ельче.

Маршрут 10 етапу La Flamme Rouge

У фінішному спринті з просіяного пелотону Троншон сенсаційно випередив данця Магнуса Корта з команди UnoX і бельгійця Тібо Ніса з Lidl Trek. Для Троншона це перша в кар'єрі перемога на етапах Гран турів.

Out of the trenches comes Tronchon 🤯



Bastien Tronchon navigates a wild finale to claim an incredible victory for Groupama-FDJ United on Stage 10 of La Vuelta. 💪 pic.twitter.com/erqHTQUGck — Cycling on TNT Sports (@cyclingontnt) September 1, 2026

Червону майку лідера загального заліку зберіг на своїх плечах іспанець Енрік Мас із команди Movistar, який перед днем відпочинку виграв 9 етап.

Результати 10 етапу:

Загальний залік:

У середу, 2 вересня, в рамках 11 етапу гонщики подолають 153 км горбистої дистанції з Картахени до Лорки.