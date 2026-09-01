Троншон сенсаційно виграв 10 етап Вуельти-2026
Бастьєн Троншон
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Французький велогонщик команди Groupama FDJ Бастьєн Троншон став переможцем 10 етапу Вуельти-2026. У вівторок, 1 вересня, після першого дня відпочинку гонка відновилася 185-кілометровим горбистим етапом із Алькараса до Ельче.
У фінішному спринті з просіяного пелотону Троншон сенсаційно випередив данця Магнуса Корта з команди UnoX і бельгійця Тібо Ніса з Lidl Trek. Для Троншона це перша в кар'єрі перемога на етапах Гран турів.
Червону майку лідера загального заліку зберіг на своїх плечах іспанець Енрік Мас із команди Movistar, який перед днем відпочинку виграв 9 етап.
Результати 10 етапу:
Загальний залік:
У середу, 2 вересня, в рамках 11 етапу гонщики подолають 153 км горбистої дистанції з Картахени до Лорки.