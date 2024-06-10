Звєрєв: Алькарас — звір

Німецький тенісист Александр Звєрєв (4) вважає, що у плані фізики Карлос Алькарас (3) перебуває на захмарному рівні.

Про це він заявив на пресконференції після поразки від 21-річного іспанця у фіналі Ролан Гаррос.

"Ми обоє сильні фізично, але Алькарас — звір. Він звір, це точно. Його інтенсивність у порівнянні з іншими гравцями — це щось інше. Він може робити дуже багато різних речей. Я вважаю, що в останньому сеті він дуже змінив свою тактику, став грати набагато вище та глибше. Карлос — фантастичний гравець і він на фантатичному рівні в плані фізики. Знаєте, я маю подивитися на себе і на свою команду і подумати, що я можу зробити, аби вийти на такий же рівень", — сказав Звєрєв.

Александр вдруге в кар’єрі зупинився у кроці від перемоги на турнірі Grand Slam. У 2020-му він провів 5 сетів у фіналі US Open проти Тіма Домініка та навіть мав матчбол, але відпустив перемогу.