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Сіннер та Алькарас визначили першого фіналіста Ролан Гаррос у неймовірному 5-сетовику

Игорь Чернявский — 7 червня, 19:55
Сіннер та Алькарас визначили першого фіналіста Ролан Гаррос у неймовірному 5-сетовику

Іспанець Карлос Алькарас (3) переміг майбутню першу ракету світу Янніка Сіннера у півфіналі Ролан Гаррос-2024.

Матч тривав 4 години 12 хвилин і завершився з рахунком 2:6, 6:3, 3:6, 6:4, 6:3.

Карлос та Яннік лише періодами видавали свій найкращий теніс — ініціатива постійно переходила від одного до іншого. На двох вони припустилися 102 невимушених помилок, але водночас зробили 15 ейсів (за цим показником мінімальна перевага на рахунку Алькарас — 8:7).

Roland Garros Grand Slam
Париж, Франція
Ґрунт
Призовий фонд $24,961,000
1/2 фіналу, 7 червня

Карлос Алькарас (Іспанія) Яннік Сіннер (Італія) 2:6, 6:3, 3:6, 6:4, 6:3

Для Карлоса це перший фінал Ролан Гаррос у кар’єрі. На його рахунку поки 2 титули Grand Slam — US Open-2022 і Вімблдон-2023.

У фіналі 21-річний іспанець зіграє проти переможця пари Александр Звєрєв — Каспер Рууд. Матч між ними відбудеться сьогодні, 8 червня. Фінал запланований на 10 червня.

Ролан Гаррос Яннік Сіннер Карлос Алькарас

Карлос Алькарас

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