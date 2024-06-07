Сіннер та Алькарас визначили першого фіналіста Ролан Гаррос у неймовірному 5-сетовику

Іспанець Карлос Алькарас (3) переміг майбутню першу ракету світу Янніка Сіннера у півфіналі Ролан Гаррос-2024.

Матч тривав 4 години 12 хвилин і завершився з рахунком 2:6, 6:3, 3:6, 6:4, 6:3.

Карлос та Яннік лише періодами видавали свій найкращий теніс — ініціатива постійно переходила від одного до іншого. На двох вони припустилися 102 невимушених помилок, але водночас зробили 15 ейсів (за цим показником мінімальна перевага на рахунку Алькарас — 8:7).

Roland Garros — Grand Slam

Париж, Франція

Ґрунт

Призовий фонд — $24,961,000 1/2 фіналу, 7 червня



Карлос Алькарас (Іспанія) — Яннік Сіннер (Італія) 2:6, 6:3, 3:6, 6:4, 6:3

Для Карлоса це перший фінал Ролан Гаррос у кар’єрі. На його рахунку поки 2 титули Grand Slam — US Open-2022 і Вімблдон-2023.

У фіналі 21-річний іспанець зіграє проти переможця пари Александр Звєрєв — Каспер Рууд. Матч між ними відбудеться сьогодні, 8 червня. Фінал запланований на 10 червня.