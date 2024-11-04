Звєрєв виграв Мастерс в Парижі, зрівнявшись із Чангом

Німецький тенісист Олександр Звєрєв обіграв француза Юго Умбера у фіналі хардового Мастерса в Парижі, здобувши свій 23 титул в кар'єрі.

Матч тривав 1 годину 16 хвилин і закінчився з рахунком 6:2, 6:2. Звєрєв 4 рази подав навиліт і не припустився жодної подвійної помилки, в суперника було 3 ейси і 4 подвійних. Німець реалізував 4 з 6 брейк-пойнтів, у француза їх взагалі не було.

ATP Masters 1000

Париж, Франція – криті корти, хард

Призовий фонд – 5 950 575 євро

Фінал, 3 листопада

Олександр Звєрєв (Німеччина) – Юго Умбер (Франція) 6:2, 6:2

Звєрєв виграв другий турнір категорії Мастерс у сезоні (також Рим на ґрунті) і сьомий у кар'єрі. Він обійшов за кількістю таких титулів Даніїла Медведєва і тепер ділить восьме місце в історії з Майклом Чангом. Тільки Яннік Сіннер виграв цього року більше Мастерсів (3).

Раніше повідомлялось, что грек Стефанос Циципас уперше з 2018-го не відібрався на Підсумковий турнір ATP.

Майкл Чанг – американський тенісист, який у віці 17 років, він став наймолодшим переможцем турніру Grand Slam, здобувши титул на Відкритому чемпіонаті Франції. За свою кар'єру Чанг виграв 34 одиночних титули ATP і досягнув другої позиції у світовому рейтингу.