Три чвертьфінали з чотирьох завершилися відмовами на турнірі АТР в Базелі

Визначилися півфіналісти на турнірі серії АТР 500 у Базелі. Ними стали Хауме Муньяр (42, Іспанія), Жуан Фонсека (46, Бразилія), Алехандро Давидович Фокіна (18, Іспанія) та Юго Умбер (24, Франція).

Троє з вищеперерахованих тенісистів дійшли до цієї стадії змагань доволі несподівано, причому всі – завдяки відмовам суперників, двоє з яких претендують на потрапляння на Підсумковий турнір в Турині.

Муньяр виграв перший сет у Фелікса Оже-Альяссіма (12) з рахунком 6:3, після чого канадець вирішив припинити боротьбу.

Суперником Хауме у півфіналі стане Фонсека, з матчу проти якого знявся інший канадець, Денис Шаповалов (26), поступаючись 1:4 у вирішальному сеті. Муньяр та Фонсека раніше не зустрічалися.

Каспер Рууд (11) програв на тай-брейку перший сет Давидовичу Фокіні й теж відмовився продовжувати зустріч. Шанси норвежця та Оже-Альяссіма потрапити до Турина серйозно зменшилися.

Єдиним матчем, який було дограно до логічного завершення, став поєдинок Умбера та Райлі Опелки (62, США). Француз упорався із майстром подачі з рахунком 7:6(0), 6:4.

Умбер у півфіналі зустрінеться з Давидовичем Фокіною. Юго виграв у майбутнього суперника поки лише один матч із трьох.

Півфінальні пари турніру в Базелі

Хауме Муньяр (Іспанія) – Жуан Фонсека (Бразилія)

Алехандро Давидович Фокіна (Іспанія) – Юго Умбер (Франція)

Нагадаємо, що у другому колі Умбер вибив із боротьби першого номера посіву на турнірі в Базелі Тейлора Фрітца (4, США).