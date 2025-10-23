Перший сіяний турніру в Базелі програв у другому колі
Тейлор Фрітц
Перший сіяний турніру серії АТР 500 у швейцарському Базелі американець Тейлор Фрітц (4) поступився у другому колі змагань французу Юго Умберу (24).
Гра тривала 1 годину 20 хвилин і завершилася з рахунком 6:3, 6:4.
Swiss Indoors Basel – АТР 500
Базель, Швейцарія, хард (зал)
Призовий фонд: $2,684,645
Друге коло, 23 жовтня
Юго Умбер (Франція) – Тейлор Фрітц (США) 6:3, 6:4
Суперники зустрічалися втретє, француз здобув першу перемогу. У наступному колі змагань Умбер зіграє проти іншого американця, Райлі Опелки (62).
Нагадаємо, що в першому колі турніру в Базелі Фрітц був близький до поразки в матчі проти Валентена Вашеро (39, Монако).