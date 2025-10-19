Рууд виграв турнір у Стокгольмі й продовжує боротьбу за вихід на Підсумковий

Норвежець Каспер Рууд (12) став переможцем турніру серії АТР 250 у Стокгольмі. У вирішальному матчі він впевнено обіграв француза Юго Умбера (25).

Гра тривала 1 годину 8 хвилин і завершилася з рахунком 6:2, 6:3.

BNP Paribas Nordic Open – ATP 250

Стокгольм, Швеція, хард (зал)

Призовий фонд: $733,665

Фінал, 19 жовтня

Каспер Рууд (Норвегія) – Юго Умбер (Франція) 6:2, 6:3

Суперники зустрічалися вшосте, кожен виграв по три поєдинки. Рууд завоював свій 14 титул, з них лише другий на харді.

Норвежець залишиться на 11 позиції як в рейтингу АТР, так і в Чемпіонській гонці за потрапляння до вісімки найкращих для участі у Підсумковому турнірі.

Нагадаємо, що на змаганні у Стокгольмі серйозну травму – розрив ахілового сухожилля – отримав данець Хольгер Руне (12).