Циципас уперше з 2018-го не відібрався на Підсумковий турнір ATP

Стефанос Циципас, 11-та ракетка світу, офіційно втратив шанси на участь у Підсумковому турнірі ATP після поразки в чвертьфіналі хардового Мастерса у Парижі від німця Олександра Звєрєва з рахунком 5:7, 4:6.

Про це повідомляє Eurosport.

Для грецького тенісиста це вперше з 2018 року, коли він пропускає Підсумковий турнір ATP, що збирає 8 найкращих гравців сезону. Крім того, цього року Циципас вперше за шість років завершує сезон поза топ-10 світового рейтингу, що є суттєвим кроком назад у його кар’єрі.

Циципас починав сезон із високими очікуваннями, але нестабільні результати на важливих турнірах стали на заваді його виходу на ATP Finals. Цьогоріч Стефанос завершив співпрацю зі своїм батьком, який був тренером сина останні 16 років.