Українська правда
Усі розділи
Клуб УП
Чемпіон Теніс

Третя ракетка Франції знявся зі змагань перед стартом US Open

Станіслав Матусевич — 27 серпня 2026, 14:57
Третя ракетка Франції знявся зі змагань перед стартом US Open
Уго Умбер
Instagram

Третя ракетка Франції, тридцята ракетка світу Юго Умбер не виступить на Відкритій першості США з тенісу через травму спини.

Про це тенісист повідомив в інстаграмі.

"На жаль, цього року я не можу зіграти на Відкритому чемпіонаті США. У мене знову болить спина, і я не зможу показати гідний результат на цьогорічному турнірі Grand Slam. Настав час пройти лікування, і до зустрічі на кортах", – написав Умбер.

Минулого сезону француз програв на US Open у першому колі.

Матчі основних сіток американського мейджору стартують 30 серпня, а в четвер о 19:00 за київським часом відбудеться процедура жеребкування одиночних розрядів.

Нагадаємо, що на US Open уже визначилися чемпіони у змішаному парному розряді. Титул та мільйон доларів призових виграли чехи Кароліна Мухова та Якуб Меншик.

US Open травма Юго Умбер

Юго Умбер

Три чвертьфінали з чотирьох завершилися відмовами на турнірі АТР в Базелі
Перший сіяний турніру в Базелі програв у другому колі
Рууд виграв турнір у Стокгольмі й продовжує боротьбу за вихід на Підсумковий
Одинадцята ракетка світу отримав серйозну травму під час півфіналу турніру в Стокгольмі
Звєрєв виграв Мастерс в Парижі, зрівнявшись із Чангом

Останні новини