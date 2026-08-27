Третя ракетка Франції знявся зі змагань перед стартом US Open

Третя ракетка Франції, тридцята ракетка світу Юго Умбер не виступить на Відкритій першості США з тенісу через травму спини.

Про це тенісист повідомив в інстаграмі.

"На жаль, цього року я не можу зіграти на Відкритому чемпіонаті США. У мене знову болить спина, і я не зможу показати гідний результат на цьогорічному турнірі Grand Slam. Настав час пройти лікування, і до зустрічі на кортах", – написав Умбер.

Минулого сезону француз програв на US Open у першому колі.

Матчі основних сіток американського мейджору стартують 30 серпня, а в четвер о 19:00 за київським часом відбудеться процедура жеребкування одиночних розрядів.

Нагадаємо, що на US Open уже визначилися чемпіони у змішаному парному розряді. Титул та мільйон доларів призових виграли чехи Кароліна Мухова та Якуб Меншик.