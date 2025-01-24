Звєрєв повторив незвичне досягнення Надаля на мейджорах

Півфінал Australian Open між Новаком Джоковичем (7) і Александром Звєрєвим (2) став лише другим у Відкриту еру, коли матч завершився відмовою одного з гравців одразу після першого сету.

За даними OptaAce, перший такий випадок стався на Ролан Гаррос 2010 у півфіналі між Франческою Ск’явоне та Єлєною Дементьєвою, коли остання відмовилася продовжувати гру.

Цікаво, що Звєрєв і сам у 2022 році на грунтовому мейджорі достроково завершив півфінал проти Рафаеля Надаля через травму за рахунку 6:7(8), 6:6. До сьогодні Надаль був єдиним гравцем, який вигравав і програвав півфінали мейджорів через відмову. На US Open-2018 іспанець знявся після двох сетів проти Хуана Мартіна дель Потро (6:7(3), 2:6).

Також Звєрєв став лише третім тенісистом, який виступав у фіналах трьох різних турнірів Grand Slam. У фіналі US Open 2020 він поступився Домініку Тіму, а на Ролан Гаррос 2024 програв Карлосу Алькарасу.

Фінал проти Янніка Сіннера стане третьою спробою німця виграти свій перший мейджор.