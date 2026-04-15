Експерша ракетка світу завершив кар'єру у віці 40 років

Експерша ракетка світу у парному розряді, британець Джеймі Маррей, оголосив про завершення тенісної кар'єри у віці 40 років.

На рахунку Маррея 34 виграних турніри в парному розряді, серед яких Australian Open-2016 та US Open-2016. У тому ж 2016 році піднімався на першу сходинку рейтингу дуетів АТР.

П'ять разів Джеймі ставав чемпіоном змагань Grand Slam у міксті. За свою кар'єру заробив трохи більше 7 мільйонів доларів.

Востаннє Маррей виходив на корт на US Open у 2025 році.

Джеймі є старшим братом іншого видатного британського тенісиста, Енді Маррея, експершої ракетки світу, триразового переможця мейджорів та дворазового олімпійського чемпіона в одиночному розряді. Енді завершив кар'єру в 2024 році.