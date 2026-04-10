Відома казахстанська тенісистка оголосила про завершення кар'єри у віці 32 років

Тенісистка з Казахстану, екс-31 ракетка світу Зарина Діяс оголосила про завершення кар'єри у віці 32 років.
Про це спортсменка повідомила у своєму інстаграмі.
"Сьогодні я закриваю один із найважливіших розділів свого життя: я закінчую професійну тенісну кар'єру.
Це був неймовірний шлях… шлях дівчинки з Алмати, яка з дитинства мріяла грати на світових аренах, вигравати турніри та стати однією з найкращих у світі.
І я досі не можу повірити, що ця мрія стала моєю реальністю: перемоги на турнірах, місце у топ-30 світового рейтингу та честь представляти Казахстан на Олімпійських іграх.
Я пишаюся тим, що виступала за збірну, що виходила на корт за свою країну і представляла Казахстан на світовій арені.
Я йду з почуттям гордості, вдячності та гідності.
І з величезною любов'ю до тенісу, який назавжди залишиться частиною мене.
Починається новий розділ мого життя.
Всіх люблю", – написала Діяс.
На рахунку Діяс один виграний турнір рівня WTA в Токіо у 2017 році. За кар'єру тенісистка заробила близько чотирьох мільйонів доларів. Наразі вона посідає 306 місце у світовому рейтингу.
Через серію травм Діяс не виступала в Турі з травня 2022-го по травень 2024-го й після того вийти на свій найкращий рівень спортсменка вже не змогла.
