Іменита німецька біатлоністка заговорила про завершення кар’єри

Відома німецька біатлоністка Яніна Геттіх-Вальц може завершити кар'єру через 1-2 роки.

Геттіх-Вальц пропустила сезон-2024/25 через декретну відпустку. Після повернення у спорт у минулому сезоні вона не зуміла завоювати олімпійську медаль, що змусило 29-річну німкеню задуматися про завершення кар'єри.

"Розчарування було великим. Було нелегко змиритися з тим, що я не здійсню мрію своєї кар'єри. Ще один рік, можливо, два, і моя кар'єра завершиться", – заявила спортсменка.

На Олімпіаді-2026 Геттіх-Вальц посіла 4 місце в естафеті, 8 та 17 місця в індивідуальній гонці та масстарті відповідно.

Нагадаємо, у минулому сезоні кар'єру завершила партнерка Геттіх-Вальц по команді, Франциска Пройсс.