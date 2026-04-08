Іменита німецька біатлоністка заговорила про завершення кар’єри

Олег Дідух — 8 квітня 2026, 15:52
Яніна Геттіх-Вальц
Відома німецька біатлоністка Яніна Геттіх-Вальц може завершити кар'єру через 1-2 роки.

Про це повідомляє Ski-Nordique.net.

Геттіх-Вальц пропустила сезон-2024/25 через декретну відпустку. Після повернення у спорт у минулому сезоні вона не зуміла завоювати олімпійську медаль, що змусило 29-річну німкеню задуматися про завершення кар'єри.

"Розчарування було великим. Було нелегко змиритися з тим, що я не здійсню мрію своєї кар'єри. Ще один рік, можливо, два, і моя кар'єра завершиться", – заявила спортсменка.

На Олімпіаді-2026 Геттіх-Вальц посіла 4 місце в естафеті, 8 та 17 місця в індивідуальній гонці та масстарті відповідно.

Нагадаємо, у минулому сезоні кар'єру завершила партнерка Геттіх-Вальц по команді, Франциска Пройсс.

Завершення кар'єри

Колишня зірка Арсеналу завершив кар’єру
10-разова призерка Олімпійських ігор завершила кар'єру
Ексзірка Челсі завершив кар’єру через проблеми з серцем
Забирала медалі в українок: олімпійська чемпіонка завершила кар'єру в 24-річному віці
Фійон Майє оцінив свої шанси виступити на Олімпіаді-2030

