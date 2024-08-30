Кіченок у парі з Ні пробилася до 1/8 фіналу змішаного розряду US Open-2024

Українська тенісистка Надія Кіченок у парі з представником Монако Юго Ні зуміла пройти до 1/8 фіналу змішаного розряду US Open-2024, обігравши Ніколь Меліхар-Мартінес (США) та Івана Додіга (Хорватія).

Матч тривав рівно дві години та завершився з рахунком 6:7 (8:10), 7:6 (7:5) та 11:9. Дует Надії та Юго 7 разів подав навиліт, допустив 2 подвійні помилоки та використав 4 із 8 брейк-пойнтів.

US Open — Grand Slam

Нью-Йорк, США

Хард, змішаний розряд

Призовий фонд — 75 млн доларів

1/16 фіналу, 30 серпня

Надія Кіченок (Україна)/Юго Ні (Монако) — Ніколь Меліхар-Мартінес (США)/Іван Додіг (Хорватія) 6:7, 7:7, 11:9

Варто зазначити, що раніше Надія у парі з угоркою Тімеєю Бабош зазнала поразки у першому колі US Open-2024 від американок Софії Кенін та Беттані Маттек-Сендс.