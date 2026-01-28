І таке буває: другу ракетку світу не впустили на корти Australian Open через забуту акредитацію

На Australian Open трапляються не лише гучні сенсації на корті, а й кумедні моменти за його межами.

Цього разу головною героїнею стала друга ракетка світу Іга Швьонтек, яка на кілька хвилин перетворилася на звичайну вболівальницю.

Перед виходом на тренувальні корти польська зірка забула свою акредитацію, через що служба безпеки відмовилася її пропускати.

Швьонтек намагалася переконати охорону, повторюючи фразу:

"Але ж я Іга Швьонтек!"

Втім правила виявилися сильнішими за світову славу — без перепустки навіть топ-тенісисткам вхід заборонений. Лише за кілька хвилин ситуацію владнали, і Ігу таки пустили на територію кортів.

Нагадаємо, у чвертьфіналі Australian Open Іга зіграє проти казахської тенісистки Єлєни Рибакіної. Матч відбудеться у середу, 28 січня.

Раніше повідомлялося, що перша ракетка України Еліна Світоліна легко обіграла третю у світовому рейтингу американку Коко Гофф у чвертьфіналі Australian Open і вперше в кар'єрі пробилася до півфіналу австралійського мейджору.