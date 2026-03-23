Курйоз у Маямі: зіркова тенісистка отримала удар у вухо від партнерки прямо під час матчу
Скріншот
На турнірі Miami Open стався курйозний і водночас неприємний епізод у парному розряді.
Італійська тенісистка Жасмін Паоліні отримала випадковий удар у вухо від своєї партнерки Сарра Еррані прямо під час розіграшу.
Сьома ракетка світу не втрималася на ногах і навіть присіла на корт після удару, однак змогла швидко оговтатися.
Попри інцидент, італійський дует зібрався та довів сет до перемоги, а згодом упевнено закрив і матч.
У підсумку Жасмін Паоліні та Сарра Еррані обіграли пару Сюко Аояму та Ульріку Ейкері з рахунком 6:3, 6:2.
