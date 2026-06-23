Швьонтек – про захист титулу на Вімблдоні: Роками повторювала, що не надто вмію грати на траві

Польська тенісистка Іга Швьонтек, чинна чемпіонка Вімблдона, розповіла про шанси захистити минулорічний титул на головному трав'яному турнірі сезону.

Спортсменка дала інтерв'ю виданню WP Sportowe Fakty.

"Шанс завжди є, але якби хтось був здатен оцінити його розмір, то, думаю, він би заробив неймовірні гроші на букмекерських сайтах. Приємно користуватися тим досвідом, який я здобула рік тому, але я усвідомлюю, що коли цьогоріч приїду на Вімблдон, то почуватимуся інакше, ніж тоді, коли грала практично без будь-яких очікувань і роками повторювала, що не надто вмію грати на траві. Ніхто, по суті, ніколи не вважав мене фавориткою там, навіть попри те, що кілька разів я була першою сіяною на цьому турнірі, тому повернення в статусі чинної чемпіонки – це зовсім інша ситуація", – сказала Швьонтек.

Тенісистка має успішний досвід захисту титулів у минулому, тож продовжує готуватися до Вімблдона, який стартує 29 червня.

"Я вже кілька разів переживала подібне на інших турнірах, і це абсолютно не найпростіша річ, яку потрібно витримати, але в мене вже є цей досвід, і сподіваюся, що зможу ним скористатися. Водночас знаю, що саме з цього повинна почати: те, що сталося рік тому, абсолютно не впливає на те, на якому етапі ми перебуваємо зараз і як ми граємо сьогодні. Я намагаюся рухатися день за днем і просто працювати. Цього року я постараюся, як, зрештою, завжди кажу перед турнірами, трохи знизити очікування й зосередитися на базовій роботі, яка є найважливішою. Бо спорт справедливий: те, як ми працюємо впродовж тижнів перед турніром, як функціонуємо щодня, буде визначальним для того, чи переможемо ми".

Нагадаємо, що Швьонтек поточного сезону жодного разу не доходила до фіналів турнірів WTA. Зокрема, на Ролан Гаррос полька поступилася українці Марті Костюк в 1/8 фіналу.