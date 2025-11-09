Українська правда
Зірка фільмів "Форсаж" привітав легендарного тенісиста із перемогою на турнірі в Афінах

Богдан Войченко — 9 листопада 2025, 11:48
Легендарний актор Він Дізель, відомий за роллю Домініка Торетто у франшизі "Форсаж", публічно привітав Новака Джоковича із перемогою на турнірі ATP 250 у Афінах.

У своєму пості в соцмережах Дізель написав:

"Вітаю мого брата. Велике ніколи не дається просто так воно здобувається дисципліною і визначається серцем. Ти втілюєш обидві ці якості".

Для 37-річного серба ця перемога стала 101-м титулом ATP у кар'єрі ще одним доказом його статусу як одного з найвидатніших тенісистів усіх часів.

У фіналі Джокович здолав італійця Лоренцо Музетті (№9 світового рейтингу) у напруженому трисетовому матчі 4:6, 6:3, 7:5. Поєдинок тривав понад 2 години 20 хвилин і став справжньою битвою поколінь.

Зазначимо, що сербський тенісист після перемоги на турнірі в Афінах ухвалив рішення знятися з АТР Finals.

Новак Джокович теніс