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Україна – Чехія: коли та де дивитися історичний фінал Кубку Біллі Джин Кінг

Микола Літвінов — 26 вересня 2026, 15:55
Україна – Чехія: коли та де дивитися історичний фінал Кубку Біллі Джин Кінг
Еліна Світоліна
Getty Images

У неділю, 27 вересня, жіноча збірна України з тенісу проведе історичний фінальний матч Кубку Біллі Джин Кінг проти національної команди Чехії.

Початок фінальної зустрічі запланований на 12:00 за київським часом.

Пряма відеотрансляція вирішального протистояння буде доступна на сайті та YouTube-каналі Setanta Sports.

Нагадаємо, що на стадії півфіналу українські тенісистки здолали команди Італії з рахунком 2:0.

Ангеліна Калініна принесла першу перемогу, обігравши Тайру Катеріну Грант (6:3, 6:4), а Еліна Світоліна поставила крапку в цьому протистоянні, розібравшись із Жасмін Паоліні у двох сетах з однаковим рахунком 6:2, 6:2.

Завдяки цій перемозі Україна вперше у своїй історії пробилася до фіналу Кубку Біллі Джин Кінг.

Додамо, що збірна Чехії на шляху до вирішального поєдинку здолала представниць Іспанії. 

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Кубок Біллі Джин Кінг

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