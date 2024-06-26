Завацька обіграла Снігур на шляху у фінал кваліфікації Вімблдону

Українка Катаріна Завацька (200) обіграла землячку Дарину Снігур (131 WTA) у другому колі кваліфікації Вімблдону.

Матч тривав 1 годину 7 хвилин та завершився з рахунком 6:3, 6:1. Завацька та Снігур жодного разу не подали навиліт, Катаріна допустила 3 подвійні помилки та використала 0 з 3 брейк-пойнтів.

Це була перша зустріч тенісисток.

У фіналі відбору переможниця Завацька зіграє проти переможниці пари Зейнеп Сонмез — Полона Герцог.

The Championships, Wimbledon — Grand Slam

Лондон, Велика Британія, Трава

Призовий фонд — £50,000,000

Друге коло кваліфікації, 26 червня

Катаріна Завацька (Україна) — Дарина Снігур (Україна) 6:3, 6:1

Напередодні ще одна українка Анастасія Соболєва (228) поступилася австралійці Дестені Аяві (193) в першому колі відбору на Вімблдон-2024.