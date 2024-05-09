Завацька поступилась четвертій сіяній на турнірі у Франції

Українська тенісистка Катаріна Завацька (180) поступилась француженці Ельзі Жакемо (158) у другому колі турніру ITF W75+H у Сен-Годенсі (Франція).

Поєдинок завершився з рахунком 4:6, 2:6.

Зазначимо, що Жакемо є четвертою сіяною тенісисткою на турнірі.

ITF W75+H

Сен-Годан, Франція

Друге коло, 9 травня

Катаріна Завацька (Україна) — Ельза Жакемо (Франція) 4:6, 2:6

Нагадаємо, в першому колі Завацька в напруженому поєдинку здолала китаянку Ю Сяоді (221).

Раніше ми повідомили, що інша українка Марта Костюк зазнала поразки в матчі другого кола турніру WTA 1000 в Римі.

На турнірі в столиці Італії зіграють ще 4 українські тенісистки. Леся Цуренко та Ангеліна Калініна зійдуться в очному матчі, Даяна Ястремська протистоятиме Лаурі Зігемунд, а Еліна Світоліна зустрінеться з Сарою Еррані.











